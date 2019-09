Poutine et Modi renforcent leur coopération

Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi ont donné mercredi à Vladivostok une «nouvelle impulsion» à leur coopération économique. Ils ont annoncé des partenariats dans le nucléaire, la défense et les hydrocarbures.

Les deux dirigeants se sont retrouvés en tête-à-tête puis avec leurs délégations pour des négociations dans le cadre du Forum économique de l'Est à Vladivostok, grand raout des affaires que la Russie tient pour la cinquième année consécutive pour tenter de développer son Extrême-Orient.

Pour Vladimir Poutine, il s'agit d'une occasion de confirmer qu'il peut trouver des partenaires au-delà des pays occidentaux, avec lesquels les relations sont au plus bas. Le Premier ministre indien a de son côté indiqué vouloir saisir une «possibilité historique» pour renforcer les liens entre les deux pays.

«Chimie spéciale»

À l'issue de la rencontre, les deux hommes ont annoncé avoir porté leurs relations «à un nouveau niveau». Moscou et New Delhi entendent fabriquer ensemble un modèle d'avion civil et étudient la possibilité de produire en commun du combustible nucléaire.

Ils vont coopérer dans la production et la distribution de pétrole et de gaz, dans la défense, la production de diamants ou encore le tourisme. La Russie a ainsi invité l'Inde à participer à ses projets de production de gaz naturel liquéfié en Arctique. La création d'une zone de libre-échange fait également l'objet de discussions.

Sur le plan politique, les deux dirigeants ont appelé à une réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU pour faire la part belle au «multilatéralisme» sur un principe de «non-ingérence dans les affaires internes» des États. «Il y a une chimie spéciale, une légèreté particulière dans nos relations», a déclaré M. Modi.

Collaboration militaire

Proches à l'époque soviétique, Moscou et New Delhi ont entrepris ces dernières années de revitaliser une relation qui s'était distendue depuis 25 ans, mais leur collaboration reste encore essentiellement militaire.

Les commandes passées par New Delhi à Moscou depuis l'année dernière sont estimées à 14,5 milliards de dollars, a relevé mercredi Dmitri Chougaiev, directeur du service russe pour la coopération militaire.

Moscou espère aussi finaliser un contrat portant sur la livraison à l'Inde d'hélicoptères Ka-226T, motorisés par le Français Safran, dont 60 exemplaires devraient être fabriqués sur le territoire russe et 140 en Inde par une coentreprise indo-russe. Ce contrat estimé à près d'un milliard de dollars était attendu en 2018 mais traîne toujours.

«Les négociations techniques sont finies», mais les deux parties doivent encore s'accorder sur les prix, a expliqué à la presse à Vladivostok le PDG de Russian Helicopters, Andreï Boguinski.

Parmi les plus gros acheteurs d'armes de la planète, l'Inde est un partenaire crucial pour la Russie, dont le secteur de la défense cherche à maintenir son rang de deuxième vendeur au monde, malgré les sanctions le visant depuis la crise ukrainienne en 2014. (ats/nxp)