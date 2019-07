Pour Trump, la gestion du Brexit est une «pagaille»

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé lundi la gestion du Brexit par la Première ministre britannique Theresa May, estimant qu'elle était responsable de la «pagaille» actuelle et se félicitant ouvertement de son prochain départ.

«Je suis très critique de la façon dont le Royaume-Uni et la Première ministre Theresa May ont géré le Brexit», a tweeté M. Trump. «Je lui ai dit comment il fallait procéder mais elle a décidé de faire différemment», a-t-il ajouté.

«La bonne nouvelle pour le merveilleux Royaume-Uni est qu'ils auront bientôt un nouveau Premier ministre», a-t-il encore écrit.

Le président américain a par ailleurs affirmé qu'il n'aurait plus de contacts avec l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, après la publication de câbles diplomatiques dans lesquels ce dernier mettait en cause ses capacités de dirigeant.

«Je ne connais pas l'ambassadeur, mais il n'est ni aimé ni bien vu aux Etats-Unis. Nous n'aurons plus de contacts avec lui», a tweeté M. Trump, deux jours après la publication par le «Mail on Sunday» de rapports dans lesquels le diplomate britannique affirmait notamment que le locataire de la Maison Blanche était «instable» et «incompétent». (afp/nxp)