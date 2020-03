Un attentat vise l'ambassade américaine

Un assaillant, qui circulait à moto, est mort dans l'attentat qui a visé vendredi matin l'ambassade américaine, ont indiqué des policiers sur place à l'AFP.

Il n'est défini pour l'heure s'il s'agit d'une attaque suicide ou si cet assaillant a été tué par la police, dont plusieurs éléments ont été blessés, selon les mêmes sources. Une journaliste de l'AFP a vu une ambulance emporter un blessé, tandis que d'importants renforts bloquaient la zone où les restes d'un homme maculaient la chaussée.

