Polémique autour de la recherche d'un trésor

L'autorisation délivrée par les autorités chiliennes pour des forages destinés à localiser un trésor qu'auraient caché des pirates au XVIIIe siècle sur l'île de Robinson Crusoé, dans l'Océan Pacifique, a suscité mardi la polémique. La zone est protégée.

La Corporation nationale forestière (Conaf) a indiqué mardi avoir autorisé pour la première fois l'utilisation d'engins de forage dans cette zone protégée, à la demande d'un entrepreneur et chercheur américain, Bernard Keiser. Ce dernier, âgé de 69 ans, cherche depuis plus de vingt ans un trésor censé contenir plusieurs tonnes d'or et de bijoux, qui aurait été enterré sur l'île par des pirates en 1714.

Luego de muchas reuniones, y de la gestión del ministro @FelipeWard, al interior del gobierno, el historiador holandés Bernard Keiser obtuvo el permiso de Conaf para continuar su búsqueda y comprobar la existencia de un tesoro en Juan Fernández https://t.co/w38FyjWhiC pic.twitter.com/xc2rjyhRNK — Bienes Nacionales (@MinisterioBBNN) September 2, 2019

L'île de Robinson Crusoé fait partie, avec l'île Alexander Selkirk, de l'archipel Juan Fernandez, situé à 700 km des côtes chiliennes classé Parc national depuis 1935 et Réserve mondiale de biosphère depuis 1977 par l'Unesco.

Jusque-là, Bernard Keiser n'avait été autorisé à utiliser que la force humaine pour mener ses recherches. Il peut désormais utiliser un engin pour creuser sur un «terrain de 20X20 mètres (400 m2) qui a été dûment étudié et approuvé par les organismes compétents», a fait savoir la Conaf dans un communiqué.

En violation des lois

Mais pour le Conseil des parcs nationaux, cette autorisation «viole» l'interdiction en vigueur dans ce type de parcs d'enlever ou d'extraire du sol de l'humus, de la tourbe, du sable, du gravier, des roches ou des couches du sol, en plus d'enfreindre d'autres dispositions.

Entrepreneur prospère travaillant pour la NASA, Bernard Keiser a commencé ses recherches en 1998, à partir de documents originaux du début du XVIIIe siècle hérités des anciens habitants de l'île, qu'il a ensuite confrontés aux archives historiques d'Espagne et de Grande-Bretagne.

Après deux décennies de recherches, financées sur sa fortune personnelle, il a découvert quelques objets, tels des boutons d'argent, des tessons de porcelaine chinoise, nourrissant sa théorie selon laquelle les marins européens ont utilisé ce territoire isolé comme refuge et cachette sur les routes du Pacifique sud.

Ses recherches se concentrent dans la zone du «Port des Anglais», dans l'ouest de l'île devenue célèbre grâce à la littérature: un marin écossais abandonné là au début du XVIIIe siècle, Alexander Selkirk, y passa quatre ans seul et inspira à Daniel Defoe (1660-1731) son célèbre roman «Robinson Crusoé». (ats/nxp)