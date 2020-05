Il se pâme d'avoir agressé Eric Zemmour, enquête ouverte

Le parquet de Paris a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour «violences» et «menaces» après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une agression, par son auteur présumé, visant le polémiste Eric Zemmour.

Dans cette vidéo, diffusée initialement sur le réseau Snapchat, un homme filme jeudi Eric Zemmour marchant seul, cabas en mains, dans les rues de Paris. L'homme le suit sur plusieurs dizaines de mètres, l'insulte à plusieurs reprises et le menace. Plus tard, l'homme se filme face caméra et affirme avoir craché sur Eric Zemmour.

L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a précisé le parquet de Paris à l'AFP. De nombreuses personnalités politiques ou médiatiques ont dénoncé cette agression ou apporté leur soutien à Eric Zemmour, parmi lesquelles la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, le président du parti Les Républicains (LR) Christian Jacob, celui du Sénat Gérard Larcher, mais aussi certains de ses employeurs comme la chaîne CNews ou des associations comme la Licra.

Soutien à Eric #Zemmour. Dans un pays démocratique et attaché à la liberté d’expression comme l’est la France, ces actes ne peuvent rester impunis. https://t.co/DJyIoqhlFq — Christian JACOB (@ChJacob77) May 2, 2020

Nombreuses affaires

«Eric Zemmour est indifférent à la peur. Mais en tant que son avocat, je ne laisserai rien passer», a déclaré Olivier Pardo vendredi sur Twitter. Eric Zemmour doit également comparaître pour «injure publique à caractère racial» et «provocation publique à la haine raciale» après une charge contre l'immigration et l'islam lors d'une «Convention de la droite» fin septembre à Paris. Le procès, prévu en janvier, a été renvoyé. Il a occasionné à CNews une mise en demeure en décembre pour des déclarations sur l'islam et la colonisation de l'Algérie.

Le parquet de Paris vient d’ouvrir une enquête préliminaire pour violences et menaces après la lâche agression dont a été victime Éric #Zemmour.



Je salue sa célérité. Je ne laisserai rien passer. — Olivier PARDO (@maitrepardo) May 2, 2020

Mi-septembre, il a été définitivement condamné, après le rejet de son pourvoi en cassation, à 3000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse après des propos anti-musulmans tenus cette fois en 2016 sur France 5. Dans cette dernière affaire, son avocat a intenté un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme. (ats/nxp)