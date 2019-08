Plusieurs arrestations après la manifestation

Plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés samedi à Moscou alors qu'ils comptaient protester devant l'administration présidentielle russe dans la foulée de la manifestation ayant réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Superb: 50,000 incredibly brave Russians take to the streets in #Moscow.

They want democracy, free elections & liberty.

They're not afraid - Putin & cronies are. Time & history are siding with them.

Their message to democratic leaders is clear: don't compromise with the Kremlin. pic.twitter.com/9W8QS6novc