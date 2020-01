Des pluies torrentielles font 41 morts en Angola

Quarante-et-une personnes ont été tuées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur une grande partie de l'Angola en moins de 24 heures en début de semaine, ont annoncé jeudi les autorités de ce pays.

Fortes précipitations

«Les intempéries entre dimanche minuit et lundi 16h ont fait un total de 41 morts», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Eugenio Laborinho, lors d'une conférence de presse à Luanda.

Près de 12'000 personnes se retrouvent sinistrées à la suite de ces très fortes précipitations, qui ont «provoqué des inondations, la destruction d'infrastructures et de plantations», selon le ministère de l'Intérieur.

Très lourds dégâts

Les pluies ont notamment détruit 378 maisons et 12 églises, causé de très importants dégâts dans plus de 2000 habitations et endommagé quatre ponts dans douze des dix-huit provinces du territoire angolais.

Elles ont aussi provoqué des coupures de courant et perturbé les moyens de communications.

Ces précipitations interviennent après une année de «sécheresse sans précédent» dans le sud de l'Angola, qui a provoqué la mort de plus de 30'000 têtes de bétail, selon les autorités. (afp/nxp)