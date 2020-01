La peur est le quotidien de nombreux juifs de France

L’antisémitisme progresse en France. C’est un fait établi depuis quelques années par les statistiques du Ministère de l’intérieur, mais une étude publiée mardi par la Fondation pour l’innovation politique et l’AJC Paris (bureau français de l’American Jewish Committee) vient révéler combien cette ambiance pèse sur les juifs français: 70% d’entre eux déclarent avoir été victimes d’un acte antisémite au moins une fois dans leur vie. Cette proportion croît spectaculairement chez les jeunes (84% des 18-24 ans), alors qu’elle est beaucoup plus faible chez les personnes âgées (58% des plus de 65 ans). L’étude révèle aussi que l’ensemble de la population française partage cette inquiétude, puisque 53% des Français, toutes cultures mélangées, estiment que l’antisémitisme est en augmentation, contre 18% seulement qui l’estiment en diminution.

Ce sont les statistiques de 2018 qui ont véritablement sonné l’alarme: 541 actes antisémites avaient été recensés, ce qui représentait une augmentation de 74% par rapport à l’année précédente. Les chiffres de 2019 ne sont pas encore connus, mais au premier semestre, la progression s’est poursuivie au même rythme. «Comme on sait que la majorité des victimes ne portent pas plainte, nous voulions une mesure qui soit crédible auprès des Français de confession ou de culture juive», explique Dominique Reynié, l’auteur de l’étude et directeur de Fondapol.

Du vécu

Les résultats sont préoccupants. En premier lieu, 34% des Français juifs ont le sentiment d’être menacés en raison de leur appartenance religieuse. C’est une minorité, mais qu’il faut mettre en relation avec les 70% qui disent avoir vécu un acte antisémite. «C’est un point qui m’a beaucoup frappé, souligne Dominique Reynié. Est-ce de la résignation ou de la lassitude? Mais cela veut dire qu’une bonne partie de la communauté juive vit avec. Comme si être juif en France et être agressé faisait partie de l’existence.»

Que sont ces actes antisémites? Ne parlons pas des simples moqueries ou des propos vexants (63% des Français juifs en ont vécu), mais des injures ou des insultes (48%), des menaces sur les réseaux sociaux (28%), des violences physiques (23%), ou des dégradations sur des biens personnels (22%). Là encore, plus on est jeune, plus on y est soumis. «Par violences physiques, on entend une gifle, un coup, une bousculade ou une empoignade, ce n’est pas anodin. Eh bien, 39% des jeunes de 18-24 ans ont connu une telle expérience, et parmi eux, un quart l’ont vécue en milieu scolaire, le lieu par excellence de la République, là où on forme les enfants aux valeurs», souligne Dominique Reynié.

Ces situations influent sur les comportements: 43% des sondés évitent certaines rues ou certains quartiers de leur ville, une proportion qui s’élève à 55% de ceux qui ont déjà été victimes d’un acte antisémite. Un quart des juifs préfèrent ne pas révéler leur religion sur leur lieu de travail et un tiers évitent de porter tout symbole vestimentaire. Ils ne le font pas par libre choix, parce qu’ils ne veulent pas en parler ou porter de kippa, mais par crainte d’injures ou d’une agression.

L’antisémitisme nouveau

Un dernier élément très frappant de l’enquête est le regard sur les causes de l’antisémitisme. Pour la population française en général, ce sont d’abord les vieux préjugés traditionnels (58%), puis l’islamisme (36%), les idées d’extrême droite (30%), et, loin derrière, celles d’extrême gauche (9%). Les juifs, eux, placent l’islamisme (45%) juste devant les vieux préjugés (42%), et ils mettent l’extrême gauche (23%) à égalité avec l’extrême droite (26%)...

Manifestement, leur analyse est différente de celle de l’ensemble de la population, qui reste sur des schémas classiques qui ont évolué. «Depuis le début des années 2000, l’antisémitisme traditionnel est dépassé par un double phénomène, explique Dominique Reynié: le retour de l’antisémitisme d’extrême gauche, qui avait existé dans le passé avant 1914 et qui revient en force, et celui qui est venu avec l’immigration arabo-musulmane. C’est triste comme constat, mais il faut le faire, même s’il est difficile de parler de cet antisémitisme lié à l’islam, donc à l’immigration, donc à des milieux défavorisés qu’on a envie d’aider et de protéger.»

À ses yeux, l’antisémitisme est comme un sismographe de la santé d’une démographie. Il cite Frantz Fanon, métisse martiniquais et un des penseurs français de la décolonisation: «Quand vous entendez dire du mal des juifs, tendez l’oreille, on parle de vous.» Apparemment, les Français l’ont bien compris, puisque dans l’étude publiée mardi, ils sont une majorité écrasante de 73% à considérer que l’antisémitisme concerne la société dans son ensemble, et pas seulement les juifs...