Peine alourdie en appel pour Taoufik Bouachrine

Le patron de presse marocain Taoufik Bouachrine a été condamné vendredi à 15 ans de prison par la cour d'appel de Casablanca qui l'a jugé coupable de violences sexuelles qu'il a toujours niées en dénonçant un «procès politique».

Taoufik Bouachrine, patron du quotidien indépendant Akhbar al-Yaoum, avait été condamné à 12 ans de prison ferme pour «traite d'êtres humains», «abus de pouvoir à des fins sexuelles», «viol et tentative de viol» en première instance, en novembre 2018. Début octobre, le représentant du parquet avait demandé aux juges de la cour d'appel de le condamner à 20 ans de prison assortis d'une amende d'un million de dirhams (environ 100'000 francs).

Taoufik #Bouachrine condamné à 12 ans en 1ère instance, voit sa peine s'alourdir en appel avec 15 ans de prison ferme et 300.000 dhs d'amende.

Le journaliste et ex-patron de #presse était poursuivi, entre autres, pour "traite d'êtres humains", "viol" et "harcèlement sexuel". pic.twitter.com/fvWWZx3Hwh