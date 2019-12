Le pape veut garantir la sécurité au Moyen-Orient

Le pape François a appelé mercredi la communauté internationale à «garantir la sécurité au Moyen-Orient, tout particulièrement en Syrie, dans son traditionnel message «Urbi et Orbi» sur la place Saint-Pierre de Rome.

Le jour de Noël, François a évoqué «les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au Moyen Orient et dans divers pays du monde».

Souhaitant tout particulièrement «le réconfort du bien-aimé peuple syrien qui ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le pays en cette décennie», le souverain pontife a espéré voire secouées «les consciences des hommes de bonne volonté».

Il a appelé «les gouvernants et la communauté internationale à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence pacifique des peuples de la région» dont les souffrances doivent prendre fin.

Le souverain pontife argentin a aussi eu une pensée de «soutien pour le peuple libanais, afin qu'il puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa vocation d'être un messager de liberté et d'harmonieuse coexistence pour tous».

«Favoriser la justice et la réconciliation»

Dans son traditionnel tour d'horizon des zones de conflits de la planète, François a aussi souligné que les habitants de Terre sainte «attendent des jours de paix, de sécurité», évoquant aussi «les tensions sociales» en Irak et la «grave crise humanitaire au Yémen».

L'Argentin Jorge Bergoglio a regretté en outre que plusieurs nations du continent américain «traversent une période d'agitations sociales et politiques», en souhaitant plus particulièrement que le peuple vénézuélien très «éprouvé par des tensions politiques et économiques» obtienne «l'aide dont il a besoin».

Il a encouragé plus généralement dans cette région les efforts «pour favoriser la justice et la réconciliation» et surmonter «les nombreuses formes de pauvreté qui offensent la dignité de toute personne».

Le pape a également espéré voir aboutir l'aspiration de l'Ukraine «à des solutions concrètes pour une paix durable».

Violences en Afrique

Evoquant le continent africain où règnent «violences, calamités naturelles ou urgences sanitaires», il a en outre voulu exprimer son réconfort «à tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles kidnappés».

Il a dénoncé les agissements «des groupes extrémistes sur le continent africain, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria».

Le souverain pontife a aussi spécifiquement appelé à «la paix pour la population qui vit dans les régions orientales de la République Démocratique du Congo, meurtrie par des conflits persistants». (ats/nxp)