La pandémie pourrait entraîner 7 millions de grossesses non désirées, selon l’ONU

Les femmes semblent plus résistantes au nouveau coronavirus, mais les répercussions de l’épidémie sur leur santé ne les épargnent pas. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) publiée mardi, si les mesures de confinement se prolongent, plus de 47 millions de femmes pourraient ne plus avoir accès à la contraception, entraînant 7 millions de grossesses non désirées dans les mois à venir.

Quant aux violences conjugales, elles devraient augmenter de manière exponentielle durant le «lockdown», prévient l’agence onusienne en charge de la santé sexuelle et reproductive.

«Ces nouvelles données nous montrent l’impact désastreux que le Covid-19 pourrait avoir à court terme sur la population féminine dans le monde. La pandémie creuse les inégalités et des millions d’autres femmes et de filles risquent à présent de ne plus pouvoir effectuer de planning familial et ainsi de protéger leur corps et leur santé», alerte la doctoresse Natalia Kanem, directrice exécutive de l’UNFPA.

Accès restreint et pénurie

En cause, détaille le rapport, des systèmes de santé surchargés ou restreints, des fermetures d’établissements, la peur de contracter le virus en se rendant à une consultation ou encore une pénurie des moyens contraceptifs en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement au niveau mondial. Cette recherche, menée en collaboration avec Avenir Health, l'Université Johns Hopkins aux États-Unis et l'Université Victoria en Australie, relève ainsi que lorsque le confinement est prolongé de trois mois, ce sont jusqu’à 2 millions de femmes supplémentaires qui pourraient être privées de méthodes contraceptives.

«Pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, les études montrent que les progrès relatifs à la mortalité maternelle ont été ramenés quinze ou vingt ans en arrière dans certains pays», rappelle de son côté Amnesty International Suisse, qui souligne avec force le caractère indispensable de ces services de soins pour les femmes.

Explosion de violences contre les femmes

S’agissant des violences de genre, les chiffres sont tout aussi effrayants. «Si le confinement se poursuit pendant au moins six mois, on pourrait recenser 31 millions de cas supplémentaires. À chaque période de confinement qui se prolonge de trois mois, on pourrait en dénombrer 15 millions en plus», ajoute le rapport.

Par ailleurs, l’interruption des programmes de prévention des mutilations génitales féminines en cette période de pandémie pourrait entraîner 2 millions de cas dans la prochaine décennie. De même, les efforts déployés pour lutter contre le mariage des enfants étant fortement perturbés, l’UNPFA prévoit 13 millions d’unions précoces supplémentaires qui auraient pu être évitées entre 2020 et 2030.

Dans ce contexte de crise sanitaire, le Fonds appelle plus que jamais à continuer à protéger «à tout prix» la santé et les droits des femmes en matière de reproduction. «Les services doivent continuer, les produits doivent être disponibles et les personnes vulnérables doivent être protégées et soutenues», insiste Natalia Kanem.