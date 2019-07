Ouragan: la Nouvelle-Orléans se prépare

Une partie de la côte de Louisiane a été placée jeudi soir en pré-alerte ouragan face à l'avancée de la tempête tropicale Barry, qui devrait déverser des pluies diluviennes en particulier sur La Nouvelle-Orléans, très exposée aux inondations.

La tempête se trouvait à 21H00 GMT à 145 kilomètres au sud-est de l'embouchure du Mississippi, progressant relativement lentement. Par conséquent, la grande quantité de précipitations qu'elle charrie devrait tomber sur une zone limitée.

«Je suis un peu nerveuse», a confié à l'AFP Lorraine Jones, venue de Charlotte en Caroline du Nord pour une convention. «A cet instant, je me sens en sécurité mais si les choses s'aggravent, nous bougerons».

Les services météorologiques de la ville située en dessous du niveau de la mer ont encore prévenu d'une «menace d'importantes inondations» due à «de fortes pluies (qui) pourraient entraîner des crues soudaines et des crues des principaux cours d'eau potentiellement mortelles».

A lot of New Orleans was underwater this morning (and a lot of it still is). Some people broke out kayaks, others were forced to abandon cars in another episode of flooding.



How things happened this morning: https://t.co/alFEYwA81z



See full thread of updates below this tweet ?? pic.twitter.com/3bcZkKlLuh