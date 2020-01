L'ONG Human Rights Watch refoulée à Hong Kong

Le directeur de Human Rights Watch Kenneth Roth a annoncé dimanche que les autorités de Hong Kong lui avaient interdit l'entrée sur le territoire, où il devait présenter le rapport annuel de l'ONG de défense des droits de l'Homme après des mois de manifestations prodémocratie.

The head of Human Rights Watch Kenneth Roth says he was denied entry to #HongKong on Sunday, where he was set to launch the NGO's Annual Report. @hrw #china #hk @KenRoth pic.twitter.com/fkeb7ZZfRj — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) January 12, 2020

«J'avais espéré pouvoir mettre en lumière les attaques de plus en plus fortes menées par Pékin contre les efforts internationaux pour soutenir les droits de l'Homme», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Ce refus de me laisser entrer à Hong Kong en est une illustration éclatante».

