OMS: «Le marché doit avoir joué un rôle»

Coronavirus Alors que la Chine a annoncé 1300 morts de plus à Wuhan, le gouvernement chinois a démenti avoir dissimulé des informations dans le bilan du Covid-19. Plus...

Chine Le maire de la ville chinoise au cœur de l'épidémie virale qui a déjà tué 50 personnes avoue que la propagation peut être exponentielle. Plus...

Coronavirus Pékin a déployé l'armée et lancé la construction d'un nouvel hôpital à Wuhan contre le virus qui continue de s'étendre. Plus...

Chine Après avoir placé en quarantaine la métropole de Wuhan, coeur de l'épidémie du nouveau coronavirus, la Chine isole la ville de Huanggang, à 70 km. Plus...

Coronavirus C'est de cette ville que s'est diffusé le nouveau coronavirus qui a déjà fait 17 morts et contaminé plus de 500 personnes. Plus...