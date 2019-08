Nouvelle tragédie dans la famille Kennedy

Robert F. Kennedy («RFK») avait été assassiné en 1968 à l'âge de 43 ans, alors qu'il se présentait à l'élection présidentielle près de cinq ans après l'assassinat à Dallas de son frère, le président John F. Kennedy. Il avait eu dix enfants. Une de ses petites-filles est décédée d'une surdose dans la maison familiale. Les secours n'ont rien pu faire. la jeune femme est décédée à l'hôpital.

Selon le quotidien «New York Times» qui cite des proches de la famille, les services d'urgence ont été appelés jeudi après-midi pour intervenir à la résidence familiale de Hyannis Port (Massachusetts) où vivait Saoirse Kennedy Hill, âgée de 22 ans.

Robert F. Kennedy’s granddaughter has died of a 'drug overdose' at the family's compound https://t.co/VhVw8ogIlD