Nouvelle charge de Washington contre l'Iran

L'Iran est «très vraisemblablement» derrière les actes de sabotage du 12 mai contre quatre navires au large du port émirati de Fujairah, à l'entrée du Golfe, a affirmé mercredi à des journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton.

Les bateaux, dont deux pétroliers saoudiens, ont été la cible de «mines navales, très vraisemblablement d'Iran», a dit M. Bolton qui est arrivé mardi aux Emirats arabes unis, pays allié de Washington.

Les Etats-Unis se sont joints avec d'autres pays à l'enquête, dirigée par les Emirats, sur ces incidents qui ont fait monter la tension dans le Golfe.

«Il n'y a aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit à Washington sur l'identité du responsable de cette situation», a dit M. Bolton. «Qui d'autre aurait pu faire ça selon vous? Quelqu'un du Népal?», a demandé ironiquement M. Bolton.

Il a précisé qu'il rencontrerait le prince héritier d'Abou Dhabi et homme fort des Emirats, cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, et son homologue émirati, cheikh Tahnoun ben Zayed Al-Nahyane, pour discuter des relations bilatérales et des tensions régionales. «Nous restons préoccupés et aussi vigilants que nous le pouvons», a-t-il dit.

«Nous répondons et nous consultons plus étroitement nos alliés dans la région pour discuter de ce qu'il faudra faire ensuite», a poursuivi le responsable de Washington. (ats/nxp)