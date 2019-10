Nouvel incendie dans un camp de migrants

Un incendie a détruit une partie d'un camp de migrants surpeuplé sur l'île grecque de Samos, après une rixe lundi soir entre demandeurs d'asile qui a fait trois blessés, a-t-on appris mardi auprès de la police et d'ONG.

Fin septembre, un incendie avait déjà ravagé le camp de réfugiés de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, faisant un mort, et relançant le débat sur l'accueil des migrants en Grèce.

«Il y a eu une explosion puis un gros feu vers 22h locales» (21h lundi), a déclaré par téléphone à l'AFP Georgios Stantzos, le maire de Vathy, le chef-lieu de l'île.

«Le problème n'est pas terminé», a-t-il ajouté depuis le «hotspot» de Vathy, dont il réclame depuis plusieurs semaines la décongestion rapide.

«Plusieurs tentes et conteneurs à Samos ont été détruits», a tweeté l'ONG Médecins sans frontières. «600 personnes qui n'avaient plus nulle part pour dormir ont été mises à l'abri par des ONG», a ajouté MSF.

«Personne ne semble avoir été blessé par le feu. D'après ce que nous savons, ce ne sont que des dégâts matériels» a-t-on appris auprès du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR), selon lequel «une trentaine de tentes ont été détruites».

Le camp abrite actuellement environ 5700 migrants pour une capacité de 650 personnes.

Selon certains médias grecs, l'incendie aurait été allumé en représailles après la bagarre, dans laquelle trois Syriens ont été blessés au couteau.

De source policière, on indique que la rixe a opposé des groupes de Syriens et d'Afghans.

Le conseil municipal s'est réuni en urgence mardi matin, pour réclamer à nouveau au gouvernement grec de désengorger au plus vite l'île de Samos, selon l'agence grecque ANA. Le maire de Samos a fermé les écoles mardi et des renforts de police ont été envoyés d'Athènes.

«La moitié des personnes bloquées dans le camp de Vathy à Samos sont des femmes et des enfants», a encore tweeté l'organisation Médecins Sans Frontières. «Ce cauchemar doit cesser! Les enfants et autres personnes vulnérables doivent être évacués des îles grecques pour être hébergés en sécurité».

Malgré des efforts pour les transférer en Grèce continentale, plus de 32.000 migrants et réfugiés se trouvent dans des camps sur des îles de la mer Egée près de la Turquie. La plupart de ces camps sont surpeuplés, manquent d'hygiène et sont le théâtre d'explosions de violence.

Pour la première fois depuis 2016, la Grèce est redevenue cette année la principale porte d'entrée en Europe et les arrivées de demandeurs d'asile continuent quotidiennement. Le gouvernement a annoncé fin septembre vouloir renvoyer 10'000 migrants en Turquie d'ici fin 2020.

Thousands of refugees and migrants were forced to sleep outside the Vathy camp on Samos, Greece after a fire tore through the site on Monday, burning peoples' makeshift shelters to the ground. These photos captured by @MSF_Sea show some of the destruction https://t.co/VTazuqEh4S pic.twitter.com/2To5IcF4SC