New York s'attaque aux cigarettes électroniques

New York est devenu mardi le second Etat des Etats-Unis, après le Michigan, à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées. Elles sont accusées d'inciter les jeunes à vapoter avec, à la clef, un fort risque de dépendance à la nicotine.

La décision a été prise lors d'un vote du conseil de santé publique et de planification sanitaire de l'Etat de New York. Elle prend effet immédiatement, même si les contrôles ne démarreront que dans deux semaines. L'interdiction intervient quelques jours seulement après que le président américain Donald Trump a annoncé, le 11 septembre, qu'une mesure similaire serait prise dans les prochains mois au niveau fédéral.

New York’s first-in-the-nation ban on flavored e-cigarettes is now in effect.



NY is not waiting for the federal government to act. We are helping prevent countless young people from forming costly and potentially deadly life-long habits. This public health crisis ends today.