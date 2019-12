New Delhi: des dizaines de morts dans une usine en flammes

Au moins 43 personnes sont décédées dimanche dans l'incendie d'une usine à New Delhi selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir, a déclaré la police à l'AFP.

L'incendie s'est déclenché aux premières heures de la matinée dans un vieux quartier de la capitale. Outre le bilan de 43 morts, au moins 16 personnes ont été hospitalisées, selon la même source.

LATEST: More than 40 people have died in a fire in one of the oldest markets in India's capital, New Delhi.



Read more: https://t.co/1bLMl8vIwe https://t.co/byEhS83VSK