Netanyahu revendique la «victoire» aux législatives

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a revendiqué la «victoire» lundi soir face à son rival Benny Gantz à l'issue des élections législatives, sur fond de plus importante crise politique de l'histoire d'Israël.

«Il s'agit d'une grande victoire pour Israël», a tweeté le Premier ministre après la diffusion des sondages à la sortie des urnes le créditant d'une avance importante sur son rival Benny Gantz, mais avant un discours de «victoire» qu'il doit prononcer plus tard en soirée selon son entourage.

Benjamin Netanyahu devance lundi soir son rival Benny Gantz, selon les premières projections au terme des élections législatives en Israël. Le Premier ministre israélien dispose d'une avance de quatre ou cinq sièges.

Les sondages à la sortie des urnes diffusés après la fermeture des bureaux de vote créditent le Likoud de Benjamin Netanyahu de 36 ou 37 sièges sur les 120 du Parlement, contre 32 ou 33 pour la formation Kahol Lavan (Bleu Blanc) de son rival Benny Gantz.

Scènes de science-fiction

Le bloc de droite emmené par Benjamin Netanyahu, au sein duquel sont associés l'extrême droite (Yamina) et les ultra orthodoxes, obtiendra 60 sièges au sein de l'assemblée de 120 députés, selon les mêmes projections.

Le bloc de centre-gauche devrait de son côté compter entre 52 et 54 membres de la Knesset. La droite nationaliste (Israel Beytenou) obtiendrait elle entre six et huit sièges. Merci«, a rapidement tweeté avec un cœur Benjamin Netanyahu, après la diffusion de ces projections.

A l'heure du nouveau coronavirus, ce vote a donné parfois lieu à des scènes de science-fiction dans des bureaux où du personnel électoral en combinaison de protection a accueilli des Israéliens entrés en contact avec des personnes contaminées ou ayant voyagé dans des pays touchés par l'épidémie.

Légère baisse de la participation

La crainte du coronavirus ne semble pas avoir amputé la participation selon les premières indications de la commission électorale qui a fait état d'un taux de participation de 65,6% deux heures avant la fermeture des bureaux de vote. Il s'agit d'une hausse de deux points par rapport à la même heure lors de la dernière élection en septembre.

Les Israéliens ont voté pour mettre fin à plus importante crise politique de l'histoire de l'Etat hébreu, après les élections en avril et septembre 2019 n'ayant pas réussi à départager le Likoud de Benjamin Netanyahu, 70 ans, et »Bleu-blanc« de Benny Gantz, 60 ans.

Mais une chose avait changé depuis le dernier scrutin: l'inculpation de Benjamin Netanyahu, devenu en novembre le premier chef de gouvernement israélien en fonction à être mis en examen, et de surcroît pour corruption, malversations et abus de confiance. A deux semaines de l'ouverture de son procès, le 17 mars, Benjamin Netanyahu joue son avenir politique dans cette élection.

Majorité impossible à obtenir

Toute la journée lundi et jusque dans les dernières minutes avant la fermeture des bureaux de vote, les deux camps ont multiplié les messages pour encourager les électeurs à se précipiter aux urnes et faire la différence dans l'ultime ligne droite de ce triathlon politique.

Le Likoud et le parti »Bleu-blanc« restent incapables d'obtenir une majorité de sièges au Parlement sans l'appui d'autres partis.

Les alliés de Benjamin Netanyahu, les partis ultra-orthodoxes du Shass, du Judaïsme unifié de la Torah, ainsi que de la liste Yamina (droite radicale) ont fait une bonne performance selon les premières projections.

Bleu-Blanc mise sur le soutien des partis de gauche, dont les premiers résultats sont plutôt décevants (6 ou 7 sièges au total), et pourrait bénéficier d'un appui de la »Liste unie« des partis arabes israéliens qui avaient provoqué la surprise en septembre en gravissant la troisième marche du podium avec 13 sièges.

Lieberman faiseur de roi

Dans ce duel qui pourrait s'annoncer serré, les regards pourraient se diriger dans la nuit vers Avigdor Lieberman, chef de la formation nationaliste laïque Israel Beitenou, qui reste non alignée, et pourrait s'imposer en »faiseur de roi" en soutenant un des deux camps.

Benjamin Netanyahu a mené sa campagne sur le socle du projet Trump, en promettant l'annexion rapide de la vallée du Jourdain et de colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, comme prévu par le plan.

Benny Gantz soutient lui aussi le projet américain, mais a davantage fait campagne sur les problèmes judiciaires de son rival. La campagne électorale a été marquée par des scandales, des mots parfois durs, voire des conversations personnelles de responsables politiques enregistrées à leur insu puis diffusées dans les médias. (ats/nxp)