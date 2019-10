Un attentat en Afghanistan fait au moins 28 morts

Afghanistan Un attentat a visé le quartier général de la police du district d'Ali Shin. Trois personnes, dont deux policiers, ont été tuées. L'attaque a été revendiquée par les Talibans. Plus...

Afghanistan Un nouvel attentat a frappé le sud de l'Afghanistan jeudi. Le bilan des victimes s'alourdit à une quarantaine de morts et des dizaines de blessés. Plus...

Terrorisme Un attentat à la voiture piégée revendiqué par les Talibans dans le Sud de l'Afghanistan a fait 20 morts et 90 blessés. Une attaque de drone a fait 9 morts. Plus...

Afghanistan Un attentat-suicide a visé un poste de contrôle au centre-ville de Kaboul. Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Plus...

Afghanistan Un tracteur chargé d'explosifs a causé la mort de 16 civils et en a blessé plus d'une centaine lundi soir à Kaboul. Plus...