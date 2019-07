Trois explosions meurtrières à Kaboul

Au moins cinq personnes ont été tuées jeudi matin dans un attentat-suicide à Kaboul, qui a été suivi peu après de deux autres explosions, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur.

Un kamikaze à moto s'est fait exploser contre un bus dans l'est de la ville vers 08H10 (05h40 en Suisse), faisant cinq morts et dix blessés, a déclaré Nasrat Rahimi, le porte-parole du ministère. «Il y a des femmes et des enfants parmi les victimes», a-t-il poursuivi, ajoutant que le bus appartenait au ministère des Mines et du Pétrole. Le bilan pourrait évoluer, a-t-il encore estimé dans des messages envoyés sur WhatsApp.

#AFG. Explosion hit minibus in PD16 of #Kabul city on Thursday morning, according to the eyewitness casualties feared.

Police confirms only explosion so far.

Pix- SM pic.twitter.com/Ge1mI1uB3k — Ab Qadir Sediqi (@qadir_sediqi) July 25, 2019

Footage shows suicide attack on a bus carrying employees of the Ministry of Mines in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/6JozNeZsst — TOLOnews (@TOLOnews) July 25, 2019

Deux autres explosions, dont l'une attribuée à une voiture piégée, ont suivi peu après, a-t-il indiqué sans plus de précision.

La violence s'est intensifiée ces dernières semaines en Afghanistan, alors que les États-Unis mènent des pourparlers avec les talibans pour tenter de parvenir à un accord de paix après bientôt 18 ans de guerre. Les forces afghanes et les talibans prétendent avoir infligé de lourdes pertes à l'autre partie. Mais les affrontements ont également tué ou blessé des dizaines de civils. (ats/nxp)