Onze djihadistes français condamnés à mort en Irak

À l’annonce de la sentence, Mourad Delhomme est resté impassible, dans une cage en bois au milieu de la salle d’audience. C’est à peine si l’homme de 41 ans a cillé lorsque le juge l’a averti qu’il était condamné à mort par pendaison. Lundi, les Français Mourad Delhomme et Bilel Kabaoui ont écopé de la peine capitale pour «appartenance à l’État islamique (EI)». Ils sont les deux derniers d’une liste de onze Français et d’un Tunisien à avoir été jugés à Bagdad, en Irak, depuis le 26 mai. Tous avaient été transférés par les Kurdes depuis la Syrie à la fin de janvier.

Lors de leur procès, la plupart des condamnés ont tenté par tous les moyens de se défendre, en vain. «Cela ne sert à rien que je parle, vous allez me condamner à mort, a lancé Mustapha Merzoughi, en pleurs et les mains tremblantes, le 27 mai. J’ai fait une bêtise.» Ce Français d’origine tunisienne âgé de 37 ans a justifié son départ en Syrie parce qu’il était sans emploi et seul en France, et qu’on lui faisait miroiter un mariage et de belles maisons là-bas. Mustapha Merzoughi affirme avoir déchanté une fois arrivé à Mossoul, au nord de l’Irak, en 2015. «Je ne suis pas un terroriste, je suis une victime de l’EI. Je demande pardon à ceux qui ont été victimes de ce groupe, a ajouté cet ancien Toulousain. La seule chose que je veux, c’est être condamné en France.»

Ce dernier point cristallise les discordes entre le gouvernement, les défenseurs des droits humains et les avocats de familles de djihadistes présumés. La France a refusé de rapatrier ces Français, estimant qu’ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a considéré dimanche que «la justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente». Mardi dernier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait rappelé qu’il était opposé à la peine de mort et «multipliait les démarches» pour empêcher qu’elle soit appliquée, ajoutant toutefois le lendemain que les condamnés avaient bénéficié de «procès équitables».

«Leur procès est un simulacre et leur condamnation arbitraire», balaye Nabil Boudi, avocat de trois des condamnés, mais qui, n’ayant pas été prévenu de la date de comparution de ses clients, n’a pu se rendre sur place. «Ces procès sont l’inverse de l’équité et leurs peines sont systématiques», abonde Jean-Charles Brisard, président du Centre d’analyse du terrorisme (CAT). Les avocats commis d’office ont rencontré leur client seulement quelques heures avant le procès. Un des douze condamnés a en outre soutenu avoir été torturé pour qu’il fasse des aveux. La plupart des Français ont nié avoir jamais mis un pied en Irak mais ont «admis avoir rejoint l’EI, ce qui est suffisant pour les juger et les condamner à mort», précise le juge Ahmad Mohammad. Si cet ancien étudiant de philosophie est opposé à la peine de mort, il estime cependant qu’elle est justifiée dans les cas de terrorisme comme l’EI.

Nabil Boudi compte interjeter appel. Ce dernier étant suspensif, les condamnés ne pourront dès lors pas être exécutés. L’avocat devrait se rendre à Bagdad sous peu afin d’organiser la défense de ses clients dans un éventuel deuxième procès, qui ne devrait pas avoir lieu avant des mois. Une source au Ministère des affaires étrangères français assure que «les démarches entreprises au sommet de l’État pour commuer leur peine ne sont pas de vains mots mais doivent rester discrètes pour fonctionner». Pour le juge Ahmad Mohammad et d’autres diplomates, il n’y a cependant aucune chance que cela aboutisse.

