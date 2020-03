Erdogan veut renégocier l’accord migratoire

Bras de fer. Dimanche, Recep Tayyip Erdogan appelait la Grèce à laisser passer les migrants pour qu’ils rejoignent d’autres pays du Vieux-Continent. Lundi soir, le président turc, qui entend renégocier l’accord migratoire conclu avec l’UE, était à Bruxelles pour réclamer l’aide de l’Europe pour faire face aux millions de réfugiés engendrés par le conflit syrien et un «soutien concret» à l’OTAN dans la guerre en Syrie.

«L’OTAN est dans un processus critique dans lequel elle doit clairement montrer sa solidarité», a-t-il déclaré en début de soirée lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg. Cette solidarité doit se manifester «sans discrimination et sans poser de conditions politiques», a-t-il ajouté, jugeant «très important que le soutien» réclamé soit octroyé «sans plus tarder».

La visite du dirigeant turc dans la capitale belge intervient après sa décision, le 28 février, d’ouvrir les vannes de la migration vers l’Union pour faire pression sur les États européens. Depuis dix jours, plusieurs milliers de migrants syriens, mais aussi afghans ou iraniens se regroupent à la frontière gréco-turque dans l’espoir de rejoindre l’Europe, réveillant le souvenir de la crise migratoire de 2015.

Accusé de chantage par Bruxelles, Recep Erdogan reproche à l’UE de ne pas honorer sa partie du contrat négocié par la chancelière allemande Angela Merkel en mars 2016. Un accord controversé aux termes duquel Ankara s’était engagé à s’opposer aux traversées illégales vers la Grèce en échange d’une aide financière, d’une libéralisation des visas pour les citoyens turcs et de réformes de l’union douanière.

Ankara, qui a jusqu’ici refusé les 500 millions d’euros supplémentaires que lui proposait la Commission, estime que l’aide financière est insuffisante pour la prise en charge des 3,7 millions de migrants et de réfugiés, principalement syriens, qu’elle accueille sur son territoire depuis des années. Sur 6 milliards d’euros d’aide prévue, 4,7 milliards ont été mis sur la table, dont 3,2 milliards ont déjà été versés, selon Bruxelles.

Le président turc s’est également entretenu avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Tous deux l’ont exhorté à mettre un terme aux départs de réfugiés et de migrants et à négocier un nouvel accord en vertu duquel les Européens feraient davantage pour alléger la situation humanitaire à la frontière syrienne.

Recep Erdogan a par ailleurs affiché sa volonté de «porter les relations entre l’Europe et la Turquie à un niveau bien plus fort». Message reçu par Mme von der Leyen, qui a elle aussi promis de «relancer le dialogue» avec la Turquie, jugeant cependant «inacceptables», les «événements à la frontière gréco-turque». Le dialogue «ne sera pas bouclé ce soir, d’autres discussions devront certainement suivre», a-t-elle ajouté. Interrogée par l’AFP sur la possibilité d’aides additionnelles, elle a assuré qu’«aucun chiffre» n’était en discussion, mais que la Commission allait publier une nouvelle proposition «juste après Pâques».

Plus tôt dans la journée, le gouvernement allemand a de son côté annoncé qu’une coalition de pays «volontaires» de l’Union européenne envisageait de prendre en charge quelque 1500 enfants migrants actuellement bloqués sur les îles grecques par mesure de soutien «humanitaire». Outre l’Allemagne, la France, le Portugal, le Luxembourg et la Finlande ont signalé leur volonté de participer à cette coalition.