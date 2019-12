Un colloque international à Lausanne pour sauver Palmyre

En août 2015, Daech détruit les temples et le théâtre romain de Palmyre, cité antique du désert syrien dont le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces ruines sont aujourd'hui sous le contrôle de l’État syrien, mais l'ampleur des dégâts empêche les archéologues d’accomplir le travail de terrain nécessaire à sa reconstruction. Absence de sécurité, opérations de déminage, nécessité de consolider des bâtiments: la reconstruction matérielle prendra plusieurs années.

Réunion inédite

En attendant, la reconstruction virtuelle du site de Palmyre est au cœur d’un colloque international organisé par l’Université de Lausanne en collaboration avec l’UNESCO, les 16 et 17 décembre. L’événement réunit une trentaine d’experts en archéologie venus de Syrie, de Suisse, de France, du Japon, d’Autriche, d’Allemagne et d’Italie. «Beaucoup de réunions se sont tenues sur l’Irak et la Syrie, mais jamais spécifiquement sur Palmyre», souligne Patrick Michel, responsable de recherche à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne.

Impact de la destruction du site de Palmyre, avant-après. Ici, le théâtre romain.

L’objectif du colloque est d’échanger des informations sur les documentations à la disposition de la communauté scientifique et de coordonner les différents projets en vue d’une future reconstruction du site archéologique. «Il s’agit de voir dans quelle mesure le travail sur le numérique en trois dimensions qu’on produit, que cela soit au Japon, en France ou en Suisse, peut servir à une étude de faisabilité pour une reconstruction future», précise le directeur du projet Collart-Palmyre, projet de reconstitution visuelle d’un des temples de Palmyre. Une étape importante «pour éviter l'obstacle de l’incompatibilité des outils», souligne Patrick Michel, car «nous ne travaillons pas tous avec les mêmes bases de données, les mêmes algorithmes et les mêmes softwares». Enfin, rappelle Youmna Tabet, responsable adjoint de projet à l’UNESCO, l’objectif serait de transmettre ces informations à la Direction générale des Antiquités et des musées de Syrie (DGAM), organe technique responsable du patrimoine.

En plus du portique central, on voit des colonnes à l'arrière-plan qui ont disparu.

Projet lausannois à l’honneur

Les archives Collart – du nom de l'archéologue genevois qui a mené une importante campagne de fouilles dans les années 1950 – contiennent près de 3000 clichés photographiques illustrant des sites archéologiques, dont Palmyre et son temple de Bêl. En 2017, avec le soutien de la start-up française Iconem, Patrick Michel et son équipe ont permis de les numériser pour ensuite créer des modèles 3D de reconstitution. C'est la naissance du Projet Collart-Palmyre. «C’est exceptionnel de pouvoir avoir accès à ces archives numérisées, affirme Youmna Tabet. Il est très précieux de redécouvrir des documents anciens. Cela nous permet d’avoir une meilleure compréhension du site, notamment en matière de restauration. Par exemple, on sait maintenant que le portique du temple de Bêl ne s’est pas écroulé sous les feux de Daech parce qu’une mission française avait consolidé, dans les années 1960, le portail avec une armature en béton armé», souligne-t-elle. Les experts espèrent donc en apprendre davantage grâce à ce projet.

Une vue aérienne du site, on voit quatre colonnes détruites (après-avant)

Difficultés politiques?

La présence de sept membres de la DGAM, attachée au Ministère syrien de la culture, scandalise l'organisation d’opposition Femmes syriennes pour la démocratie, basée à Lausanne. «Le DGAM est une institution du régime qui veille à diffuser sa propagande. Cela annonce-t-il une future collaboration avec le régime Assad? Et malgré tout ce colloque se veut apolitique?» dénoncent-elles dans un communiqué. Une critique que ne comprend pas Youmna Tabet, de l'UNESCO: «La DGAM constitue un organe technique indispensable pour notre travail. Peu importe qui est à la tête de la Syrie.» Depuis l’instauration de sanctions contre l’État syrien, de nombreux États, dont la France, refusent d’aider financièrement la Syrie à se reconstruire.

Houmam Saad, directeur des fouilles et des études archéologiques pour le DGAM, s’interroge sur l’existence de conditions politiques à la reconstruction: «Depuis l’arrivée de la Française Audrey Azoulay à la direction générale de l’UNESCO, en 2017, l’organisation ne répond plus à nos sollicitations financières. Pourquoi?» Il espère cependant obtenir, au terme de la conférence de jeudi, une partie des archives Collart. «Demain, nous saurons si nous pourrons y avoir intégralement accès, ajoute-t-il. Nous espérons que les autres missions internationales prennent en exemple le projet Collart et collaborent entièrement avec nos services.» Patrick Michel, de l'UNIL, conclut: «Nous œuvrons pour le bien commun, pour la sauvegarde d'un patrimoine. Nous ne sommes pas des politiciens, malgré ceux qui cherchent à instrumentaliser ce colloque depuis l'extérieur.»

Là, le temple de Bêl (Baalshamin)