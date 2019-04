Washington s'en prend aux Gardiens de la Révolution

Les Etats-Unis vont placer les Gardiens de la Révolution iraniens sur sa liste des organisations «terroristes», une décision qui augmenterait considérablement la pression sur cette force paramilitaire, rapporte le Wall Street Journal vendredi.

Le journal assure, citant des membres de l'administration américaine sous couvert d'anonymat, que Washington annoncera sa décision lundi.

Le corps des Gardiens de la Révolution islamique (Pasdaran) est une armée idéologique créée en 1979 dans le but de protéger la Révolution islamique iranienne des menaces étrangères et intérieures. Leur poids politique et économique est considérable en Iran.

Leur unité d'élite, la force Qods, est une branche extérieure qui soutient les forces alliées de l'Iran dans la région, comme les troupes du président syrien Bachar el-Assad ou le Hezbollah au Liban.

Le gouvernement américain a déjà imposé en 2018 d'importantes sanctions économiques contre les Gardiens de la Révolution.

Sous cette désignation d'organisation «terroriste», chaque ressortissant ou entreprise américaine faisant affaire avec les Gardiens de la Révolution serait susceptible d'être sanctionné par Washington.

Selon le Wall Street Journal, l'armée américaine et la CIA auraient des doutes sur l'efficacité de cette mesure, très symbolique pour l'administration de Donald Trump qui a fait de l'Iran sa bête noire.

Le Pentagone et la CIA s'inquièteraient notamment des répercussions sur les troupes américaines déployées dans la région. (afp/nxp)