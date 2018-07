Vague d'attentats suicide meurtriers de l'EI

Des kamikazes du groupe djihadiste, Etat islamique (EI) ont tué mercredi au moins 48 personnes dans des localités contrôlées par le régime dans le sud syrien, les premières attaques de cette ampleur lancées par l'EI depuis des mois en Syrie, selon une ONG. L'organisation djihadiste, a mené ces attaques qui ont également fait des dizaines de blessés, avant de prendre d'assaut des villages de la province méridionale de Soueida, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Cette province est entièrement aux mains du régime de Bachar el-Assad. Les djihadistes de l'EI sont présents dans une région désertique au nord-est des limites de la province, d'où ils lancent des attentats de temps à autre. Mais selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, les attaques de mercredi sont les premières de cette ampleur lancées par l'EI depuis plusieurs mois en Syrie, où l'organisation djihadiste, a subi de multiples revers et ne contrôle plus qu'une poignée de secteurs. «Trois kamikazes ont fait détoner leurs ceintures explosives dans la ville de Soueida», chef-lieu de la province du même nom, a-t-il indiqué à l'AFP.

D'autres kamikazes ont mené des attaques dans des villages du nord-est de la province avant que les djihadistes les prennent d'assaut et s'en emparent de trois, a-t-il ajouté. Au moins 48 personnes, dont 26 membres des forces prorégime et des civils, ont été tuées et plus de 30 blessées, selon M. Abdel Rahmane. Ce dernier n'était pas en mesure de préciser le nombre de civils morts. De son côté, l'agence officielle syrienne Sana et la télévision d'Etat ont confirmé des morts et des blessés dans des attaques dans la province de Soueida, sans donner un bilan précis.

Des unités de l'armée ont lancé une contre-attaque pour repousser les djihadistes , selon la télévision d'Etat. Des raids aériens ont dans le même temps été lancés sur les zones où l'EI a progressé, a précisé M. Abdel Rahmane.

La province de Soueida est proche de celles de Deraa et Qouneitra, contrôlées à plus de 90% par le pouvoir qui cherche à les reprendre totalement. Le conflit qui déchire la Syrie depuis 2011 a fait plus de 350'000 morts.

Encore «deux ou trois mois» de combat contre l'EI

Par ailleurs, les combats de la coalition internationale contre l'EI dans la vallée de l'Euphrate en Syrie devraient encore durer «au moins deux ou trois mois», selon un général français. Les derniers djihadistes n'y tiennent plus qu'un territoire de «30 kilomètres sur 10».

La zone encore contrôlée par l'Etat islamique (EI) se situe dans la vallée de l'Euphrate, entre les villes d'Hajin et de Boukamal, dans la province de Deir Ezzor, a ajouté le général François Parisot, commandant des forces françaises au sein de la coalition. Il évalue le nombre de combattants islamistes restants à «quelques centaines». «Dans les prochaines semaines, nous espérons nous débarrasser de cette base», a ajouté le responsable militaire. «Ce sera la fin de tout territoire possédé par Daech ou contrôlé par Daech», a-t-il souligné, utilisant un acronyme arabe de l'EI.

Une fois l'existence physique de l'ex-«califat» de l'EI en Syrie et en Irak complètement éliminée, les forces de la coalition internationale contre l'EI resteront sur place pour s'assurer que les djihadistes ne peuvent pas se réorganiser, a-t-il précisé. «Un combattant de l'EI est un combattant de trop», a-t-il poursuivi. «Nous voulons nous assurer que nous les tuons tous».

Le groupe sunnite extrémiste a été chassé de l'essentiel des vastes territoires, qu'il avait conquis en 2014 en Irak et en Syrie. Les djihadistes conservent cependant une présence dans le sud-ouest de la Syrie, où ils sont la cible de raids du régime syrien et son allié russe. Des cellules sont également actives dans la province d'Idlib et dans le désert en Irak, à la frontière avec la Syrie.

(ats/nxp)