Une baleine bleue dans la mer Rouge

Une baleine bleue a été observée pour la première fois dans la mer Rouge, a annoncé jeudi le ministère égyptien de l'environnement. Il dit vouloir enquêter sur les raisons de cette apparition. La baleine bleue est considérée comme une espèce en danger.

La baleine a été aperçue dans le golfe d'Aqaba, à l'est de la péninsule égyptienne du Sinaï. Le ministre de l'environnement a donné «des instructions pour l'observation dans la zone protégée de la mer Rouge et du sud du Sinaï», assure un communiqué.

«Ce type de baleine n'est pas prédateur et ne constitue pas un danger pour les humains (...), mais il est préférable de ne pas s'en approcher», a ajouté le ministère.

La baleine bleue figure comme espèce «en danger» sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ce mammifère marin, qui peut atteindre les 30 mètres, «est l'animal le plus grand qui ait jamais vécu sur la planète», selon UICN.

Présente dans les océans, rarement dans les mers, ce cétacé a frôlé l'extinction dans les années 1960 en raison de la pêche intensive. Sa pêche est maintenant interdite, mais la plus grande menace pour cette espèce pourrait être la disponibilité de plancton, la base de son alimentation, en raison des changements climatiques, de l'acidification des océans ou d'autres raisons, selon l'UICN.

The Egyptian Environment Ministry is monitoring the appearance of a blue whale in the Gulf of Aqaba region for the first time in the waters of the Red Sea. It was up to 24 metres long. The whale lost its way while trying to reach the cold areas to the north. #Egypt pic.twitter.com/3KhIXQrHSN