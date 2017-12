Un français, vétéran du djihad, arrêté en Syrie

C’était un des djihadistes les plus recherchés par les services de renseignement français. Ce sont finalement les Unités de protection du peuple kurde (YPG) qui ont mis la main sur Thomas Barnouin, et d’autres djihadistes français, le 17 décembre à Hassaké, au nord-est de la Syrie.

À seulement 36 ans, ce fils d’enseignants, originaire d’Albi près de Toulouse, est considéré comme un vétéran du djihad. En 2000, il se convertit à l’islam, puis fréquente assidûment la mosquée. Quatre ans plus tard, il s’envole pour l’Arabie saoudite afin de parfaire son apprentissage religieux, au sein de l’Université de Médine. C’est ici qu’il fait la connaissance de Saoudiens le persuadant de l’impérieuse nécessité de mener le djihad en Irak contre les forces américaines: «C’est grave, ce que font les Américains en Irak, mon devoir de musulman, c’est d’aller combattre là-bas», confiera-t-il plus tard aux enquêteurs.

Car Thomas Barnouin n’arrivera jamais en Irak. Repéré par les services de renseignements syriens, il est arrêté le 12 décembre 2006, en compagnie de Sabri Essid, autre figure du djihadisme français.Remis aux autorités judiciaires françaises en 2007, ils sont jugés et condamnés en 2009 à cinq ans de prison dans le cadre de la filière dite d’Artigat. C’est dans ce village de l’Ariège que résidait Olivier Correl, imam salafiste souvent présenté comme le mentor de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012, et de Fabien Clain, «voix» de la revendication par l’État islamique des attentats parisiens du 13 novembre 2015. À l’étranger, Thomas Barnouin était resté en contact avec les membres de ce groupe.

Mais les trois ans passés en prison n’ont pas raison de ses convictions djihadistes. Entre-temps, la Syrie est devenue une nouvelle terre de djihad. Soupçonné d’établir à sa sortie une nouvelle filière de départ vers ce pays, il rejoint dès 2014 l’État islamique en Syrie, avec femmes et enfants, déjouant la surveillance des services de renseignements. Celles-ci perdent alors sa trace.

Jusqu’à l’annonce de sa capture il y a une dizaine de jours par les forces kurdes. Auparavant, la justice française avait lancé un mandat de recherche à son encontre et le condamnait à 15 ans de prison en octobre dernier pour association de malfaiteurs terroriste. Désormais, la seule inconnue réside dans le sort qui sera réservé à celui qui se faisait appeler Abou Omar al-Madani. (TDG)