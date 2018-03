Syrie: un rapport à charge contre Damas et Moscou

Dans un nouveau rapport qui sera soumis la semaine prochaine au Conseil des droits de l’homme, la Commission d’enquête indépendante de l’ONU sur la Syrie estime que le gouvernement en place à Damas a bien employé des armes chimiques au cours des derniers mois. Si elle évoque des attaques de «petite envergure», ses membres estiment que le droit international humanitaire (DIH) a été une nouvelle fois piétiné.

Parmi les événements recensés: une attaque le 18 novembre sur Harasta et également trois autres cas avérés d’usage d’armes chimiques l’été dernier dans la Ghouta. Ce quinzième rapport, qui couvre la période allant de juillet à janvier, pointe également du doigt la responsabilité des forces russes dans le bombardement d’un marché en novembre à Atarib, près d’Alep. Une attaque au cours de laquelle plus de 80 personnes ont été tuées. Moscou a toujours nié être derrière ce carnage. Mais la commission d’enquête affirme que la bombe utilisée (OFAB-500) est une arme à fragmentation fabriquée par la Russie. De facto, Moscou se trouve accusé de crime de guerre. Ce qui ne devrait pas apaiser les tensions entre Russes et Occidentaux. Londres et Paris viennent d’ailleurs de réclamer une réunion du Conseil de sécurité pour débattre de l’échec du cessez-le-feu.

C’est la première fois que les forces russes sont mises en cause aussi directement. Pour autant, le président de la commission d’enquête, Paulo Sergio Pinheiro, refuse de s’ériger en juge. En présentant son rapport devant la presse, mardi à Genève, il a rappelé qu’il continuait, avec ses collègues, à rassembler les pièces qui pourront ultérieurement étayer les dossiers d’accusation pour crimes de guerre.

Depuis plusieurs semaines, les Européens mettent la pression en exigeant la fin de l’impunité et l’ouverture de poursuites à l’encontre des cadres du régime syrien. Une menace qui n’a eu aucun effet. Le renouvellement du mandat de cette commission d’enquête devrait donner lieu à de nouvelles empoignades. Moscou et Damas rejettent ses conclusions. (TDG)