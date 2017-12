Prendre Jérusalem en otage

Le président américain, Donald Trump, l’a fait le 6 décembre. Son homologue Jimmy Morales, au Guatemala, vient de l’imiter ce weekend. Et on apprend que dix autres pays songeraient à leur emboîter le pas. Reconnaître Jérusalem comme capitale de l’État hébreu semble être devenu un must pour quiconque tient à afficher son alignement sur les États-Unis et s’assurer d’être catalogué «proisraélien».

À l’inverse, quand 128 des 193 États membres de l’Assemblée générale de l’ONU votent contre cette reconnaissance, ils passent pour «propalestiniens». Et «irrespectueux» envers Washington, selon l’ambassadrice Nikki Haley.

Cette guéguerre des mots serait risible si elle n’était pas tragique. Aux États-Unis, le chef de la diplomatie, Rex Tillerson, a averti que l’ambassade ne pourrait pas être transférée de Tel-Aviv à Jérusalem avant au moins trois ans pour des raisons «logistiques». Donc bien après une éventuelle réélection de Donald Trump. Voilà qui ne l’engage pas à grand-chose. Mais dans le même temps, en enterrant le rêve palestinien d’un État indépendant avec une capitale à Jérusalem-Est, le président des États-Unis tue l’espoir et donne raison à ceux qui méprisent la voie du dialogue.

Si Israéliens et Palestiniens devaient connaître un nouveau cycle de violence, ce seraient les familles qui trinqueraient de part et d’autre. Encore et toujours. (TDG)