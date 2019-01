Menacée par sa famille, une Saoudienne est placée sous la protection de l’ONU

«Je ne quitterai pas ma chambre tant que je n’aurai pas rencontré des représentants du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU», avertissait Rahaf Mohammed Al-Qunun dans une vidéo postée sur Twitter lundi matin. La voix de cette Saoudienne de 18 ans, arrêtée samedi à l’aéroport de Bangkok et menacée d’expulsion, a été entendue. Celle qui dit craindre pour sa vie si elle est renvoyée dans son pays a pu quitter son hôtel avec le HCR, «qui statuera sur son cas d’ici à cinq jours».

Le recours déposé par une avocate thaïlandaise devant le tribunal pénal de Bangkok pour tenter d’empêcher son extradition ayant été rejeté, Rahaf Mohammed Al-Qunun aurait dû être réexpédiée au royaume wahhabite en fin de matinée. C’était compter sans la détermination de la jeune femme, qui s’est barricadée à l’aide d’une table dans une chambre d’hôtel de l’aéroport. «L’avion a donc finalement décollé sans elle», indiquait en milieu de journée Phil Robertson, représentant de l’ONG Human Rights Watch (HRW) en Asie. Quelques heures plus tard, les autorités thaïlandaises – qui refusaient au HCR l’accès à la jeune exilée – changeaient leur fusil d’épaule sous la pression internationale. «Si Rahaf Mohammed Al-Qunun ne veut pas partir, elle ne sera pas renvoyée contre son gré», assurait le chef de la police de l’immigration thaïlandaise, Surachate Hakparn, en fin d’après-midi.

Le tutorat en cause

Rahaf Mohammed Al-Qunun, qui affirme avoir subi des violences physiques et psychologiques dans sa famille et avoir été dénoncée par l’homme chargé de sa tutelle pour avoir voyagé «sans sa permission», assure avoir été arrêtée par des responsables saoudiens et koweïtiens à son arrivée à l’aéroport de Bangkok. Elle ajoute que son passeport lui a été confisqué. L’ambassade saoudienne a nié les faits, tout en avouant «être en contact constant avec la famille de la jeune fille».

Une situation loin d’être inédite, explique Clarence Rodriguez, correspondante à Riyad pendant douze ans et auteur d’«Arabie saoudite 3.0». «De nombreuses Saoudiennes tentent de quitter le pays. Quand les familles s’en rendent compte, c’est le branle-bas de combat, elles alertent alors l’ambassade ou le consulat du pays dans lequel la «fugitive» se trouve pour qu’elle soit renvoyée à la maison. Il ne faut pas oublier que toutes les Saoudiennes sont sous la tutelle d’un homme, le mari, le père ou le fils lorsque celle-ci est veuve. Et ce, quel que soit leur âge. Au pays de l’or noir, une femme naît mineure et meurt mineure.» «Elle n’a aucune autonomie et dépend entièrement de son tuteur, responsable de tous ses faits et gestes aux yeux de la loi, poursuit-elle. Il peut donc encourir de lourdes sanctions (déchéance de la nationalité, interdiction de quitter le territoire ou même condamnation à des coups de fouets).»

Quant à la jeune femme, ajoute la spécialiste, si elle devait être renvoyée chez elle, «elle serait emprisonnée dans la maison familiale avec un risque très élevé de subir de la maltraitance pour avoir déshonoré son tuteur. C’est la triste réalité. Tant que les femmes seront inféodées à un tutorat, elles n’auront aucune existence juridique et ne pourront pas jouir de leur vie.» Et cette situation n’est pas près de changer. Les féministes interpellées en mai dernier pour avoir milité pour l’abolition du tutorat croupissent toujours en prison, où elles sont victimes de torture et de sévices sexuels, rappelle Clarence Rodriguez.

Tollé sur les réseaux sociaux

Pour l’heure, la jeune femme envisage de demander l’asile en Australie, où elle assure disposer d’un visa. Canberra a d’ailleurs contacté Bangkok et le HCR pour «obtenir des garanties» afin qu’elle puisse accéder au processus d’obtention du statut de réfugiée. Le HCR a déclaré de son côté que, conformément au principe de non-refoulement, les demandeurs d’asile ne peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine si leur vie est menacée. L’arrestation de Rahaf Mohammed Al-Qunun et son éventuel renvoi dans son pays ont provoqué un tollé sur la scène internationale et une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux; une pétition a même été lancée sur le site Change.org pour plaider sa cause. Cette affaire prend en effet une dimension particulière après le récent meurtre au consulat saoudien d’Istanbul, en Turquie, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

