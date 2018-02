Le spectre d’une guerre entre Israël et le Hezbollah

Misgav Am

Sabrina Myre Misgav Am

Devant les barbelés qui séparent Misgav Am, en Israël, et le Liban du Sud, Betzalel Lev-Tov pointe une maison flanquée d’un drapeau du Hezbollah. «Ces terroristes cachent des roquettes parmi les civils. Ils construisent même des guesthouses pour snipers!» ironise l’Israélien derrière ses verres fumés multicolores. Comme les 350 résidents de son kibboutz, il sera aux premières loges de la prochaine guerre entre l’État hébreu et la milice chiite libanaise soutenue par l’Iran. «Je n’ai pas peur. En quelques heures, notre armée peut tout raser», lâche-t-il en balayant du regard les collines verdoyantes du Pays du Cèdre.

À la frontière, l’armée israélienne multiplie les entraînements. Douze ans après le dernier affrontement, qui a tué 160 Israéliens et 1200 Libanais, le calme est précaire. La construction d’un mur par Israël, pour prévenir les infiltrations du Hezbollah, irrite les autorités libanaises. Car au moins 13 portions de la ligne bleue – tracé qui sépare les deux pays depuis la fin de l’occupation israélienne au Liban en 2000 – sont toujours contestées.

L’Iran en toile de fond

«Il est crucial de maintenir la stabilité. Le moindre incident peut changer la donne», explique Andrea Tenenti, porte-parole de la FINUL, mission des Nations Unies chargée du respect de la cessation des hostilités. Quelque 10 500 casques bleus patrouillent la zone démilitarisée au sud du Liban. Sans être en mesure toutefois de stopper d’éventuels transferts d’armes depuis la Syrie. «Nous n’avons rien vu dans notre secteur. Mais nous ne pouvons pas être partout», justifie-t-il.

Pour les Israéliens, c’est bien le problème. L’État hébreu soupçonne l’Iran de profiter du chaos syrien pour produire des missiles de longue portée pour le Hezbollah, capables d’atteindre Tel-Aviv ou Jérusalem. «La puissance du Hezbollah est incroyable, avec plus de 40 000 combattants et un arsenal de 130 000 missiles», estime Kobi Marom, expert à l’Institut du contre-terrorisme de Herzliya. En cas de nouvelle guerre, «jusqu’à 1500 roquettes par jour pourraient s’abattre sur Israël sans que nous ne puissions toutes les intercepter», prévoit l’analyste. Dix fois plus que durant la guerre de 2006.

Quand l’alarme à la roquette a sonné à Metula, Claire Leshansky a couru avec ses clients dans l’abri de son hôtel. Une première depuis la dernière guerre dans cette ville enclavée entre le Liban et le plateau du Golan syrien occupé par Israël. «Ici, la situation est comme une cocotte-minute prête à exploser», illustre la dame. C’était le 10 février, quand un drone attribué à l’Iran a été abattu en Israël, entraînant une réplique massive de l’aviation israélienne en Syrie. L’un de ses avions de combat s’est même écrasé au retour. Ces dernières années, l’armée aurait visé le Hezbollah une centaine de fois chez son voisin syrien, signe que le groupe libanais gagne en force, selon les observateurs.

Prêts pour la guerre

«La tension monte», confirme le maire de la ville, David Azoulay. «Nous voyons des combattants du Hezbollah faire du repérage à pied avec des jumelles», raconte-t-il. Le plan d’urgence pour les 3000 habitants peut être déployé en quelques minutes. «Lors du prochain affrontement, la réponse d’Israël sera courte et agressive. La destruction au Liban sera terrible», juge l’analyste Kobi Marom.

Retour à Misgav Am, où l’on garde toujours un œil sur la frontière. Betzalel Lev-Tov se dit prêt à faire feu sur quiconque oserait attaquer le kibboutz. «À l’été 2006, je suis resté à la maison avec ma kalachnikov 24 heures par jour», se souvient l’homme à la barbe grise. Dans son abri antiroquette traînent des matelas et des jouets pour enfants. «Nous pouvons y vivre plusieurs jours, dit-il, alors je suis prêt.»

