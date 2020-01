Le président russe Vladimir Poutine s’érige en nouveau gendarme du Moyen-Orient

«Une nouvelle victoire du Kremlin. Mais gare aux comparaisons...» Alors que Moscou a réussi à s’imposer en gendarme du conflit libyen, accueillant lundi la rencontre entre les deux camps rivaux de Tripoli, l’expert russe Andreï Kortounov appelle à la modération sur ce nouveau coup géopolitique de Vladimir Poutine après les succès du président russe en Syrie, militaire puis diplomatique. «Sans aucun doute, le Kremlin est devenu un acteur de poids pour rétablir la paix en Libye. Et il gagne un nouveau levier au Moyen-Orient. Mais c’est difficile de comparer avec la Syrie», prévient Andreï Kortounov, directeur réputé du think tank Russian Council, à Moscou.

Plus que jamais faiseur de guerre et de paix au Moyen-Orient, seul chef d’État à s’entretenir avec tous les dirigeants de la région, Vladimir Poutine a été dans les coulisses ces dernières semaines pour organiser les négociations entre les deux figures ennemies du conflit libyen, visant à signer un accord de cessez-le-feu: Fayez el Serraj, chef du gouvernement d’entente nationale à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et le maréchal Khalifa Haftar, qui mène depuis avril l’offensive sur la capitale. Depuis neuf mois, Moscou est soupçonné d’avoir soutenu militairement Khalifa Haftar avec des centaines de mercenaires, des armes et de l’argent, contre le régime de Fayez el Serraj.

Le Kremlin rejette ces accusations et multiplie les appels à la paix, rappelant que la Libye est plongée dans le chaos depuis le soulèvement de 2011, les bombardements occidentaux, la mort du Mouammar Kadhafi, la chute de son régime et le morcellement du pays. «S’il y a des citoyens russes là-bas, ils ne représentent pas les intérêts de l’État russe et ne reçoivent pas d’argent de l’État russe», a répliqué Vladimir Poutine.

Visite surprise à Damas

«En Libye, Moscou est beaucoup moins implanté qu’en Syrie, où il dispose d’une base plus forte pour imposer sa géopolitique», insiste Andreï Kortounov, rappelant qu’avant de devenir le gendarme diplomatique à Damas, la Russie avait déployé un impressionnant dispositif militaire pour sauver le régime de Bachar el-Assad. «En Libye, c’est avant tout du pragmatisme. Avec des vues sur le potentiel énergétique», explique Andreï Kortounov. Le pays dispose en effet des plus importantes réserves africaines de pétrole.

Vladimir Poutine ne cache pas pour autant sa volonté d’accroître son influence au Moyen-Orient. Alors qu’il regagne du terrain perdu en Libye et devrait être invité à la conférence de paix prévue d’ici à la fin du mois à Berlin, il vient de faire une visite surprise à Damas pour soutenir Bachar el-Assad et le pousser à accepter un compromis politique encore hypothétique.

Parallèlement, il ne cesse d’appeler à lutter contre l’«escalade des tensions» depuis que Washington a tué en Irak le puissant général iranien Qassem Soleimani, un interlocuteur privilégié des Russes. Le chef du Kremlin a multiplié les contacts et appelé à la retenue pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien. Tout en se montrant en allié fidèle de Téhéran, il s’est aussi rendu en octobre dernier en Arabie saoudite pour développer une relation de confiance avec Riyad. Bref, une diplomatie tous azimuts.

«La Libye aujourd’hui, comme la Syrie jusque-là, est avant tout le théâtre du rapprochement entre Moscou et Ankara. Poutine veut éviter un affrontement avec Erdogan, dont les effets seraient très lourds», rappelle Andreï Kortounov. Comme sur le terrain syrien, la Russie et la Turquie soutiennent des camps opposés en Libye.

Mais ce sont les deux présidents, devenus les gendarmes du conflit, qui ont annoncé, le 8janvier, le cessez-le-feu libyen entré en vigueur dimanche. Un préalable à la rencontre, lundi, à Moscou entre Fayez el Serraj et Khalifa Haftar.