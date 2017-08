Le doyen de l'humanité est mort à l'âge de 113 ans

Le survivant de l'Holocauste Yisrael Kristal, identifié par le Guinness des records comme l'homme le plus vieux du monde, est mort vendredi à l'âge de 113 ans, ont rapporté des médias israéliens.

Ce juif observant avait vu le jour le 15 septembre 1903 à Zarnow, en Pologne actuelle alors sous domination russe, trois mois avant que les frères Wright n'effectuent le premier vol au monde avec un avion motorisé.

Doyen de l'humanité : l'homme le plus âgé au monde, Yisrael Kristal, survivant de la Shoah, est mort à l'âge de 113 ans à Haïfa, en Israël. pic.twitter.com/bb6I10biUZ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 11 août 2017

Sa famille n'était pas joignable vendredi en fin de journée, en raison du shabbat.

«Yisrael Kristal (...) est mort vendredi, un mois avant son 114e anniversaire», a indiqué le quotidien israélien Haaretz dans son édition en ligne.

Selon le site d'informations israélien Ynet, M. Kristal laisse deux enfants, neuf petits-enfants et 32 arrières petits-enfants.

Le Guinness des records l'avait identifié comme l'homme le plus vieux du monde en mars 2016.

M. Kristal avait survécu à la Première Guerre mondiale et vécu à Lodz, en Pologne nouvellement indépendante, jusqu'à l'invasion nazie en 1939. Il avait été déplacé avec sa famille dans le ghetto de la ville. Quatre ans plus tard, il était envoyé au camp de concentration d'Auschwitz.

Survivant d'Auschwitz

Il a perdu sa femme et leurs deux enfants dans l'Holocauste, mais lui avait survécu. Il ne pesait plus que 37 kilos, selon le Guinness, quand les Alliés ont libéré les camps.

Seul rescapé de sa famille, M. Kristal avait émigré pour Haïfa, dans le nord d'Israël, avec sa seconde femme et leur fils en 1950. Il y a tenu une entreprise de confiserie prospère jusqu'à sa retraite.

En septembre 2016, il avait célébré sa Bar Mitzvah, dont il avait été privé un siècle plus tôt. Cette cérémonie solennelle et joyeuse est l'une des plus importantes de la vie d'un juif. Célébrée à 13 ans pour les garçons, elle marque le passage des adolescents à la majorité religieuse. C'est l'âge où ils assument de nouveaux devoirs.

Nombre de juifs n'ont pas fait leur Bar Mitzvah à cause des tumultes de l'histoire. Yisrael Kristal n'avait pas pu célébrer la sienne en 1916, en pleine Première guerre mondiale, car sa mère était décédée trois ans plus tôt et son père était soldat dans l'armée russe.

«Mon père est religieux et prie tous les matins depuis 100 ans mais il n'a jamais effectué sa Bar Mitzvah», avait expliqué à l'AFP sa fille Shula Kuperstoch, quelques semaines avant la cérémonie.

Selon le Gerontology Research Group (GRG), la doyenne de l'humanité est une Jamaïcaine, Violet Brown, née le 10 mars 1900. (afp/nxp)