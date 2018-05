La tension monte d’un cran entre Israël et l’Iran après des tirs

Les Israéliens étaient en état d’alerte. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les habitants du plateau du Golan – territoire occupé au nord d’Israël – ont couru pour se réfugier dans les abris antibombes. Pour la première fois, une vingtaine de roquettes, attribuée à l’Iran, a été tirée sur des positions militaires israéliennes depuis la Syrie voisine. Redoutée depuis plusieurs semaines, cette salve survient à peine plus de vingt-quatre heures après le retrait des Américains de l’accord sur le nucléaire iranien.

Même si aucune roquette n’a réussi à toucher l’État hébreu, cet «acte d’agression» a provoqué une riposte massive de l’armée israélienne. Ses avions de chasse ont visé des «douzaines de cibles iraniennes appartenant aux forces al-Qods», unités d’élite des Gardiens de la révolution. Au moins 23 personnes ont été tuées, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

«S’il pleut sur nous, ce sera le déluge pour eux», a menacé le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, en affirmant que «presque toutes les infrastructures de l’Iran en Syrie ont été détruites». Quelque 70 missiles israéliens ont été tirés, selon l’armée russe, dont la moitié interceptée par le système anti-missile syrien. Dans les heures précédentes, le premier ministre Benjamin Nétanyahou rencontrait le président Vladimir Poutine en Russie, soutien du régime de Bachar el-Assad, afin de plaider pour le maintien de la coordination militaire. Sans quoi il serait plus ardu pour les Israéliens d’opérer en Syrie.

Vengeance iranienne

«La décision de Donald Trump a accéléré cette escalade militaire. Jusqu’ici, l’Iran avait contenu ses représailles après des frappes israéliennes dans l’espoir d’éviter un retrait unilatéral des États-Unis», explique Ofer Zalzberg, analyste à l’International Crisis Group. Mardi soir, pendant le discours du président américain, des chars israéliens se déployaient, des réservistes étaient appelés en renfort et le système antimissiles était renforcé… Plus tard dans la nuit, l’armée effectuait un énième raid aérien, dit «préventif», contre une base près de Damas, tuant 15 personnes, dont 8 Iraniens.

Israël retenait son souffle. Car l’Iran avait déjà promis de se venger après la frappe du 9 avril, imputée à l’État hébreu, sur la base syrienne T4, entre Homs et Palmyre, trois semaines avant la destruction, le 29 avril, d’un entrepôt de missiles à Hama. Deux opérations en Syrie qui ont tué plusieurs hauts gradés iraniens. Israël multiplie ses opérations pour empêcher l’Iran de s’installer de façon permanente en Syrie. «La plus grande menace pour Israël n’est pas la bombe nucléaire iranienne mais l’implantation de l’Iran près de sa frontière et le transfert d’armes sophistiquées au Hezbollah», explique Michael Koplow, directeur de l’Israël Policy Forum, pour qui «le risque d’une guerre est bien réel».

Sans précédent depuis Yom Kippour

Or, pour Benjamin Nétanyahou, «mieux vaut maintenant que plus tard», avant que l’Iran ne se procure la bombe nucléaire. L’accord, en l’état actuel, n’est pas en mesure de l’empêcher, croit le premier ministre israélien. Il a montré au monde entier les «preuves» supposées du mensonge de l’Iran au sujet de ses ambitions, en exhibant une demi-tonne d’archives du programme nucléaire iranien. «Il souhaite le retour des sanctions dans l’espoir que l’Iran accepte un accord plus restrictif», croit Michael Koplow.

Cette escalade dans le Golan est la plus grave depuis la guerre du Yom Kippour de 1973, s’alarme la presse israélienne. Le ministre syrien des Affaires étrangères considère même que les frappes israéliennes constituent une «nouvelle phase» dans la guerre en Syrie. Selon Ofer Zalzberg, «l’Iran a mené une attaque importante mais limitée pour l’instant, en visant des postes militaires et non des civils, pour ne pas compromettre ses relations avec les pays européens (ndlr: toujours dans l’accord)». Israël entend continuer de frapper en Syrie pour freiner la présence de l’Iran. Or, une nouvelle confrontation risquerait de pousser les deux pays ennemis dans une guerre sur le terrain syrien. (TDG)