La rue iranienne entre peur et colère

La décision du président Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien laisse planer le spectre de la guerre sur le peuple iranien, qui en a déjà assez de la stagnation économique. En mai 2017, c’était la liesse qui dominait en Iran. En pleine campagne électorale, le président Hassan Rohani, briguant un deuxième mandat, se vantait de la conclusion de l’accord nucléaire jugé «historique». Presque un an après, au lendemain de l’annonce de Donald Trump et de nouvelles frappes contre des positions iraniennes en Syrie, l’Iran est englouti par la peur et le désespoir. Mais à qui la faute?

Les Iraniens sont divisés. Les uns rejettent la responsabilité sur Israël et l’Arabie saoudite, les deux pays ayant vivement salué la décision de Trump, tandis que les autres s’en prennent aux durs au sein même du régime islamique, à commencer par les Gardiens de la révolution, à qui l’on reproche l’aventurisme international dans le but de saboter l’accord obtenu grâce à la diplomatie active de Rohani.

Encore plus inquiétant que le retour des sanctions paralysantes de 2012, c’est le spectre d’une confrontation militaire qui effraie les Iraniens. «Barjâm (ndlr: sigle de l’accord nucléaire en persan) est parti en fumée! Sans les États-Unis, l’accord n’est qu’un cadavre. Que Dieu nous garde d’une frappe israélienne», dit Parissa, 35 ans, femme au foyer. «J’ai peur! C’est tout! Depuis l’annonce de Trump, je ne cesse de penser aux années de la guerre avec l’Irak (1980-1988)», commente Bayram, chauffeur de taxi, alors que la radio retransmet un débat enflammé au parlement iranien. Redoutant une pénurie de nourriture, les gens se ruent dans les grands magasins. «Il faut s’approvisionner en articles de première nécessité, sinon il faudra payer le double bientôt», explique Reza. Pris dans la file d’attente, il peste contre ce «maudit Trump!» Farchid n’est pas sur la même longueur d’onde. «Ce n’est pas lui le problème! Ce sont nos propres dirigeants! Ces derniers ne cessent de financer les guerres en Syrie et au Yémen! Chaque nation a le gouvernement qu’elle mérite!» tranche-t-il.

Le rétablissement des sanctions va être lourd de conséquences. L’Iran a besoin d’investissements étrangers pour pouvoir continuer à produire et vendre du pétrole et du gaz. Le groupe pétrolier français Total a été le premier géant européen à signer un accord sur le développement d’un gisement gazier en Iran. Désormais, l’avenir de ce contrat d’une valeur de 5 milliards de dollars est incertain.

«C’est l’heure de vérité pour les Européens!» explique le technicien en chef d’une société privée iranienne du secteur pétrolier. Mais pour ce professionnel, ces derniers n’auront pas vraiment le choix. «Comme cela a déjà été le cas, en fin de compte, les Européens n’auront qu’à se tenir aux côtés des Américains», affirme-t-il.

(TDG)