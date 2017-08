La Turquie arrête un Russe soupçonné de terrorisme

Les autorités turques ont interpellé un citoyen russe, membre présumé du groupe Etat islamique (EI).

Il a tenté de se procurer un drone afin d'attaquer soit la base militaire d'Incirlik, dans le sud de la Turquie, soit un avion s'y trouvant, explique l'agence progouvernementale Anadolu, citant un communiqué des autorités.

L'agence ajoute que le suspect a demandé à l'EI, via l'application de messagerie cryptée Telegram, de lui fournir 2800 livres turques (800 francs) pour mener à bien cette opération. La base d'Incirlik, située non loin de la frontière syrienne, est utilisée par la coalition internationale menée par Washington pour ses opérations contre l'EI.

