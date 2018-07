Israël porte secours aux Casques blancs syriens

C’est une opération d’envergure pour leur éviter la mort. Dans le plus grand des secrets, 800 Casques blancs syriens, une organisation de secouristes en zone rebelle, ont été transférés avec leur famille vers la Jordanie en transitant par Israël à la demande des États-Unis et de pays européens, un nombre rapporté par la radio militaire israélienne. Samedi soir, les Syriens se sont rassemblés près de la zone démilitarisée entre les deux pays ennemis. Puis, sous escorte militaire, des autobus les ont conduits jusqu’à la frontière jordanienne.

«Les civils ont été évacués des zones de guerre du sud de la Syrie en raison du danger immédiat pour leur vie. Le transfert des déplacés syriens en Israël est un geste humanitaire exceptionnel», a déclaré l’armée israélienne, sans dévoiler plus de détails. Ces Syriens ne seront restés que quelques heures en territoire israélien. Après leur arrivée en Jordanie à l’aube dimanche, ils s’envoleront vers la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Canada.

Aucun Syrien en Israël

Israël n’a finalement joué qu’un rôle d’intermédiaire. «Si les pays occidentaux n’avaient pas tout organisé, ces réfugiés seraient toujours pris au piège en Syrie, menacés d’être détenus et torturés dans les prisons du régime d’Assad ou tués par les bombardements russes», explique Elizabeth Tsurkov, chercheuse au think tank israélien Forum for Regional Thinking. Pour l’État hébreu, pas question d’accueillir des réfugiés syriens, malgré les bombes qui résonnent sur les hauteurs du Golan qu’il occupe depuis 1967.

Au pied de la base militaire de Tel Hazaka, des soldats surveillent les déplacés qui érigent de nouvelles tentes à quelques centaines de mètres des barbelés. «Nous savons qu’Israël est un pays puissant que personne ne peut attaquer. C’est l’endroit le plus sûr pour nous», explique Mohammed, au téléphone depuis le camp syrien d’al-Briqa. La semaine dernière, des dizaines de personnes se sont approchées de la frontière en brandissant des drapeaux blancs avant de rebrousser chemin sous les avertissements de l’armée. Leur nombre risque de grimper avec l’avancée de Damas dans les régions de Deraa et Qunaytra, berceaux de la révolte anti-Assad de 2011.

Pour garder le calme à sa frontière, Israël a livré une aide d’urgence aux déplacés dans le cadre de l’opération «Bon voisin»: 72 tonnes de nourriture, 70 tentes, 9000 litres de carburant, des médicaments, des vêtements et des jouets. «Ils ne tenteront pas de franchir la clôture. Nous continuerons de leur fournir tout ce dont ils ont besoin», répète le colonel Tomer Koller, officier médical de la 210e Division Bashan.

Les médecins israéliens ont aussi soigné 5000 blessés, dont 1500 enfants, depuis 2013. Une façon de gagner le cœur des Syriens. «Nous avons conclu une entente avec des groupes modérés comme l’Armée syrienne libre. Vous empêchez les terroristes de s’approcher de notre frontière et nous vous fournirons une aide», raconte le lieutenant-colonel de réserve Marco Moreno, architecte de cette opération humanitaire. Une obligation morale mais surtout sécuritaire.

Le retour d’Assad

Depuis le début de la guerre, Israël a réussi à créer une zone tampon à sa frontière en négociant avec les rebelles. Mais la reconquête du sud de la Syrie par le régime de Damas nourrit son pire cauchemar: celui de voir l’Iran, un allié de Bachar el-Assad, réussir à s’enraciner sur le Golan. «Il y a déjà le Hezbollah au sud du Liban. Il faut éviter de se retrouver avec un arc de milices chiites hostiles à Israël», avertit Stephen Cohen, ancien agent de liaison israélien avec l’ONU.

Dans l’État hébreu, tous les yeux sont rivés sur le voisin syrien. Les forces loyalistes du régime auront repris sous peu leurs quartiers près de la frontière israélienne. Malgré sa politique officielle de non-intervention dans le conflit, l’armée israélienne réplique dès qu’un obus s’échoue en Israël. Un avertissement clair pour faire respecter l’accord de cessez-le-feu conclu en 1974, après la guerre du Kippour. Le premier ministre, Benyamin Netanyahou, négocie actuellement avec la Russie les termes du retour d’el-Assad dans le Golan. Or, dans cette équation, le sort des civils syriens qui ont reçu l’aide d’Israël reste incertain. Sabrina Myre Jérusalem (TDG)