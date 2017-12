Il se fait exploser lors de funérailles

Au moins 18 personnes ont été tuées dimanche dans un attentat qui s'est produit lors de funérailles dans l'est de l'Afghanistan, pour le dernier jour d'une année 2017 résolument sanglante dans le pays. Treize ont été blessées.

