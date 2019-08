Il fuit pour le Canada lors d'une permission

Un Iranien purgeant une peine de prison à vie pour avoir conçu un site pornographique a fui l'Iran, ont indiqué samedi les autorités iraniennes et canadiennes. A l'occasion d'une permission de sortir, il a rejoint sa famille au Canada.

«Le Canada se réjouit de l'annonce de la réunification de Saeed Malekpour avec sa famille au Canada», a commenté un porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères, dans un communiqué envoyé à l'AFP samedi soir.

Sans pouvoir donner plus de détails pour «des raisons de confidentialité», le porte-parole a mentionné que le Canada avait plaidé «en faveur de la libération de M. Malekpour», qui est résident permanent canadien. «Nous sommes heureux qu'il se trouve maintenant au Canada», a-t-il ajouté.

«Cet individu était interdit de quitter le pays et est apparemment parti (...) grâce à des réseaux non officiels», avait pour sa part déclaré le porte-parole de l'Autorité judiciaire iranienne, Gholamhossein Esmaïli, à la télévision officielle. Il réagissait à des informations concernant la fuite du pays de Saeed Malekpour.

«Cet individu a été condamné à la prison à perpétuité et a purgé plus de 11 ans de sa peine», a poursuivi M. Esmaïli, cité par Mizan Online, l'agence de presse de l'Autorité judiciaire. «Il avait obtenu une permission de trois jours (le 20 juillet) et à la fin de cette période, il n'est pas revenu à la prison», a-t-il précisé.

«Insulte à l'Islam»

«Le cauchemar est enfin terminé», avait écrit vendredi soir sa soeur, Maryam Malekpour, sur Twitter, avec une vidéo montrant son frère dans un aéroport. Elle avait également remercié «toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant tout ce temps» et le Canada pour «son leadership».

Breaking: My brother Saeed Malekpour has just arrived to Canada! The nightmare is finally over! Thank you Canada for your leadership. And thank you to every single person who supported us throughout this time.Together we prevailed. ? pic.twitter.com/NyfiU65yQ9