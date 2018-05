En Irak, la lutte contre Daech est un argument de campagne

Du champ de bataille à l’arène électorale, le pas est désormais franchi en Irak. Sur les 7000 candidats aux législatives de samedi, 500 appartiennent à des milices chiites. Hier engagées sur le terrain, les Unités de mobilisation populaire se sont regroupées sous la bannière al-Fatah.

À la tête de cette coalition, Hadi al-Ameri est proche de l’Iran. L’ancien ministre des Transports s’est illustré en prenant les rênes du combat contre Daech dès 2014. Il répondait alors à l’appel lancé par le grand ayatollah Ali al-Sistani, l’autorité chiite la plus respectée en Irak, demandant à la population de rejoindre en masse les rangs de la lutte anti-EI aux côtés de l’armée irakienne.

Fortes de près de 100 000 volontaires, ces Unités de mobilisation populaire à dominante chiite ont joué un rôle crucial. Et bien qu’accusées d’exactions contre la minorité sunnite, elles représentent une fierté nationale qui les rend intouchables. Père de l’un de ces volontaires tombé au front en 2016, Sattar Jassem, 71 ans, laisse éclater sa colère. «Sur l’honneur de mon fils, personne n’a le droit de voter pour l’un de ces candidats. Aucun d’entre eux n’a jamais vraiment combattu», dénonce ce retraité chiite originaire du sud de l’Irak. Pour lui, le sang versé est aujourd’hui instrumentalisé. L’an dernier, alors qu’il se recueillait sur le lieu où son fils est mort, Sattar Jassem dit avoir vu l’un de ces candidats, habillé en costume, se faire ouvrir la porte de sa voiture au milieu des ruines. «Je lui ai lancé: «Mon fils est mort pour l’Irak, pas pour toi!» Le lendemain, le candidat apparaissait sur une chaîne nationale, «tout poussiéreux, comme s’il vivait avec les combattants», jure-t-il.

Ces dernières semaines, l’ayatollah al-Sistani s’est clairement opposé à toute exploitation de cette lutte à des fins électorales. Pourtant, Hadi al-Ameri et sa coalition assurent que les Unités de mobilisation populaire n’ont pas combattu dans le but de gagner les élections et que personne ne doit les rétribuer pour les efforts accomplis.

L’influence de l’Iran

Malgré sa forte cote de popularité, qui fait de lui l’un des trois candidats favoris de ces législatives – aux côtés du premier ministre actuel, Haïder al-Abadi, et de son prédécesseur Nouri al-Maliki – Hadi al-Ameri n’en reste pas moins un homme sous le feu des critiques. D’une part à cause de son programme et de sa proximité avec le grand voisin iranien. Pour l’activiste féministe Hannah Edwar, élire un islamiste représente un véritable piège. «Il s’agit de la pire des options, qui peut conduire à une transposition du système iranien en Irak et endommager la société civile», avertit-elle.

Autre critique: l’engagement en politique des miliciens contrevient à la législation irakienne. Selon un haut gradé souhaitant conserver l’anonymat, la coalition menée par Hadi al-Ameri dépasse même de loin toute logique. «Les Unités de mobilisation populaire ont réclamé une loi leur donnant le statut de membres des forces de sécurité. Or la loi prévoit aussi que tout membre des forces armées n’a pas le droit de se présenter aux élections», explique-t-il. Mais à l’heure où l’Irak entre dans sa phase post-État islamique après des années de combats incessants, rares sont les candidats à ne pas jouer sur la corde sensible de la victoire militaire, au risque de l’instrumentaliser. (TDG)