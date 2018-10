Brisant un tabou, des Palestiniens se présentent aux élections à Jérusalem-est

Entre l’ouest et l’est de Jérusalem, il n’y a ni checkpoint ni frontière. Mais tout un monde les sépare. Quand Ramadan Dabash déambule dans le quartier de Sur Baher à Jérusalem-Est, les jeunes lui réclament des «arbres et des beaux parcs». Comme chez les Israéliens. «Nous payons les mêmes taxes sans avoir autant de services de la municipalité», dénonce le chef de la liste «Jérusalem est ma ville», le seul parti palestinien dans la course pour les élections municipales du 30 octobre.

Si Ramadan Dabash est élu, il deviendra «le premier Palestinien», s’enorgueillit-il, à siéger au conseil municipal depuis l’annexion forcée de Jérusalem-Est par Israël en 1967. Un tournant car les Palestiniens ont l’habitude de boycotter en masse ces élections.

Pour le numéro deux de l’Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat, participer aux élections aide Israël «à mettre en œuvre son plan de colonisation et ses opérations de nettoyage ethnique» dans la ville sainte. Encore plus influent dans le quotidien des électeurs, le mufti de Jérusalem, Mohammed Ahmed Hussein, a émis une fatwa, un avis religieux, interdisant aux musulmans d’y participer. «Présenter sa candidature ou même voter équivaut, pour eux, à endosser le contrôle d’Israël sur cette portion de la ville», explique Yair Assaf-Shapira, politologue à l’Institut de recherche sur les politiques de Jérusalem. Le candidat Dabash pense différemment. «Qu’avons-nous gagné en 50 ans? Il est temps de prendre notre place», se défend-il, flanqué de son conseiller israélien.

Menaces et enlèvement

Collaborateur, traître, espion… Depuis qu’il s’est lancé en politique, Ramadan Dabash essuie une pluie de menaces. «Quelqu’un a essayé de kidnapper mon fils de deux ans», raconte le père de famille. Rien ne l’arrêtera. Avec sa liste de 13 candidats, il veut représenter les Palestiniens sans voix dans la gestion de la ville. «À Jérusalem, même l’Autorité palestinienne nous a oubliés. Si elle veut faire de Jérusalem-Est la capitale de son futur État, pourquoi ne pas investir ici», martèle l’homme de 51 ans, en montrant la nouvelle ambassade américaine située à quelques kilomètres dans les collines. Dans les rues de Jérusalem-Est, les déchets s’empilent au sol. Les élèves palestiniens s’entassent dans des salles de classe trop petites. Les cliniques publiques, les garderies et les centres pour aînés se font rares. Sans parler des difficultés à obtenir un permis pour construire une maison, indispensable pour éviter sa démolition par les bulldozers israéliens. «Certains quartiers situés derrière le mur de séparation, comme le camp de réfugiés de Shuafat, n’ont même pas l’eau courante», s’indigne Abir Joubran Dakwar de l’Association pour les droits civils en Israël. Les Palestiniens représentent 40% des Jérusalémites mais ne reçoivent qu’une maigre part du budget. «De la discrimination», déplore-t-elle.

Aziz Abu Sarah connaît trop bien cette réalité. Né à Jérusalem, le Palestinien de 38 ans voulait devenir maire de la ville. Impossible sans citoyenneté israélienne. Alors après avoir fondé «Jérusalem est à nous», il prévoyait de porter son combat devant la Cour suprême israélienne. Comme une majorité de Palestiniens, il ne possède qu’une carte bleue de résidence lui permettant, entre autres, de circuler librement en Israël et de voter aux élections locales… mais pas de prétendre à la plus haute fonction. «Après avoir lancé ma campagne, le ministère israélien de l’Intérieur m’a indiqué que mon permis de résidence était désormais à l’étude, c’est absurde», s’inquiète l’entrepreneur en tourisme.

Sous pression, Aziz Abu Sarah s’est senti forcé d’abandonner la course. «Je n’ai pas le choix, mon droit de vivre à Jérusalem est menacé», justifie-t-il. Le militant pour la paix se range maintenant derrière Ramadan Dabash. «Sa campagne est différente de la mienne. Mais la priorité est de mettre fin au statu quo. Perdre notre ville en boycottant les élections par principe, ce n’est pas de la résistance», lâche Abu Sarah. Il voudrait convaincre les Palestiniens de voter. Un défi de taille puisqu’en 2013, à peine un pour cent d’entre eux s’est rendu aux urnes.

Accusations de torture

Dans son dernier rapport, Human Rights Watch (HRW) accuse les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et du mouvement Hamas à Gaza de pratiquer des arrestations arbitraires et la torture systématique d’opposants politiques.

Ce document énumère une vingtaine de cas de Palestiniens détenus en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza «sans aucun motif clair, si ce n’est d’avoir écrit un article critique, de s’être exprimés sur Facebook ou d’appartenir à tel ou tel mouvement politique ou étudiant». Ces prisonniers subissent pendant de longues périodes des conditions de détention condamnables, tout comme certains détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, ajoute le rapport de HRW.

Human Rights Watch demande en conséquence une réduction de l’aide étrangère aux forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie. L’Autorité palestinienne tout comme le Hamas ont rejeté ces accusations et se sont dits prêts à enquêter. «Nous ne pratiquons pas la torture, c’est contraire à la loi», a déclaré Eyad al Bozom, porte-parole du Ministère de l’intérieur à Gaza. Le général Adnan al Dmairi, porte-parole des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, a affirmé que les arrestations en Cisjordanie étaient «menées en accord avec la loi». (TDG)