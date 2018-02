A Bagdad, l'haltérophilie au féminin renverse les clichés

Les mains sont blanchies par la magnésie, cette poudre qui permet une meilleure prise. Le regard est fixe. Le visage rougi. Les muscles bandés dans la préparation de l’effort à venir. Elle expire bruyamment, deux fois, dans l’air déjà saturé de sueur. Crispe le visage. Un cri. Alors Huda Salem, 20 ans, soulève septante kilos de fonte. Sa silhouette massive, musclée, moulée dans un caleçon de sport, se détache sur les parois du gymnase.

Derrière elle, sur le mur du fond, des lettres géantes rappellent que «Dieu est le plus grand». Allahu akbar, la devise du drapeau irakien. La scène se passe à Sadr City, banlieue déshéritée du nord-est de Bagdad. Le quartier est plus renommé pour ses attentats que pour ses exploits sportifs. Habité quasi exclusivement par une population chiite, Sadr City est régulièrement visé par des groupes extrémistes sunnites, comme Daech.

Le quartier est aussi et surtout un bastion des conservateurs – l’une des rares zones de la capitale irakienne où les femmes portent systématiquement l’abaya, le voile intégral noir, par-dessus leur hijab. Ce n’est pas pour rien qu’il s’appelle Sadr City, du nom du controversé leader politique et religieux Moqtada al-Sadr, ennemi juré de l’armée américaine dans les années 2000. Avant 2003, l’endroit s’appelait «Saddam City», en hommage à Saddam Hussein. Avant cela encore, «Madinat al-Thawra», «la ville de la révolution». Mais seuls les vieux s’en souviennent.

Le quartier, construit au début des années 60, se voulait un espace de vie moderne, construit selon un plan en damier et divisé en «secteurs». Raté. Les familles s’entassent – les conflits successifs ont fait affluer des vagues de déplacés. Des habitations sauvages – presque des bidonvilles – ont vu le jour. L’électricité est une vaste plaisanterie; le tout-à-l’égout, une utopie. Plus de deux millions de personnes s’entassent dans cette banlieue délabrée. Alors, entraîner des jeunes filles à soulever de la fonte, au nez et à la barbe – c’est le cas de le dire – des interdits sociaux, il fallait oser.

L’idée est venue d’un homme. Originaire du quartier. La cinquantaine, grisonnant, râblé, Abbas Ahmed Abbas a le visage sévère et des lunettes dont les reflets empêchent de bien distinguer ses yeux. Il les ôte promptement – accès de coquetterie inattendu – si on sort un appareil photo. Il dirige ses filles d’une main de fer. Pas de téléphone – l’appareil en lui-même est admis, pas la carte SIM –, pas de petit copain, pas d’e-mail ni de réseaux sociaux. «Tout ça, c’est dangereux», assène-t-il sans plus d’explication. Il entend garder ses filles sous une autorité incontestée et sans partage. Et, à ce titre, tient à ce que les athlètes soient célibataires. Être mariée ou fiancée, c’est incompatible, assure-t-il. Une des jeunes filles avoue néanmoins avoir un «amoureux» dont elle montre furtivement le portrait, loin des yeux et des oreilles de celui qu’on appelle ici, respectueusement, Ustad Abbas. «professeur Abbas».

«Au début j’étais entraîneur de l’équipe nationale masculine d’haltérophilie et, dans ce cadre, je voyageais à l’étranger», se souvient-il. «Dans les compétitions, je voyais les filles étrangères, asiatiques, arabes… C’est ça qui m’a donné l’idée de créer une équipe féminine.» C’était en 2011. Aujourd’hui, il entraîne neuf jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans. Tous les jours sauf le vendredi – jour de repos musulman –, les athlètes se retrouvent dans une base militaire reconvertie en palestre de fortune.

Le salaire de la sueur

Les haltères sont vétustes, les tatamis élimés, les murs écaillés – sauf celui qui arbore le drapeau national. Peu ou pas d’aide gouvernementale, même si les athlètes reçoivent un salaire de l’État – 500 dollars par mois et 700 dollars pour Huda Salem, star de l’équipe, championne nationale. Elle peut soulever jusqu’à 111 kg en épaulé-jeté, technique qui consiste à tirer l’haltère depuis le sol jusqu’aux épaules, puis à la pousser au-dessus de la tête, bras tendus.

Ce record personnel date des Jeux asiatiques, tenus au Turkménistan en avril 2017. Huda s’y est classée quatrième dans sa catégorie. «Bientôt, inch’Allah, je soulèverai davantage.» Avant l’effort, elle crie le nom de l’imam Ali ou de l’imam Hussein, deux figures centrales de l’islam chiite. «Je les invoque, c’est comme une bénédiction, une façon de me donner de la force.»

Les filles, toutes originaires de Sadr City, partagent la salle de sport avec d’autres clubs sportifs du quartier. Des clubs masculins, donc. Cela ne pose pas de problème. Un vent de liberté, un rapport serein au corps et au sexe opposé – du moins plus serein qu’il l’est d’ordinaire dans la société irakienne – semblent prévaloir entre les murs du gymnase. Chacune, ici, est libre de s’habiller comme elle veut – manches longues ou courtes, par exemple. Libre également de se couvrir ou non la tête. Zohra laisse son chignon à l’air libre tandis que Khadija arbore un petit bonnet. Deux adolescents – dont le fils d’Abbas – s’entraînent parfois avec elles. En toute tranquillité. «C’est normal, c’est le sport. On est ici pour s’entraîner, pas pour autre chose», lâche Huda en haussant les épaules, comme pour montrer que la question des rapports hommes-femmes n’a, ici, que peu d’importance.

C’est pourtant la tendance inverse qui semble prévaloir dernièrement en Irak. Les femmes y ont vu de facto leurs libertés restreintes au cours des dernières années. Dernier exemple en date: en novembre 2017, des députés ont proposé de légaliser le mariage des fillettes chiites à partir de 9 ans, provoquant un tollé dans le pays et à l’étranger. La loi actuelle, qui date de 1959, interdit officiellement le mariage avant 18 ans.

L’équipe d’Abbas Ahmed Abbas apparaît comme un ovni dans ce contexte. Une majorité d’Irakiens ignore même son existence. Mais, à Sadr City, les choses se passent étonnamment bien, du moins la plupart du temps. Entraîneur et athlètes connaissent les codes, les limites à ne pas dépasser. «Les familles des filles sont d’accord pour qu’elles viennent s’entraîner», explique le coach, même s’il avoue devoir composer avec les sensibilités du quartier. «On va voir les parents, on leur explique, et ils voient qu’il ne se passe rien de choquant ni de répréhensible ici.» Abbas a même un minivan dans lequel il transporte les sportives, de la maison au gymnase, du gymnase à la maison. Parfois pourtant, comme aujourd’hui, Huda rentre à pied avec sa petite sœur, Hadeel, 17 ans, elle aussi membre de l’équipe. Leurs parents habitent à moins de 500 mètres de la salle d’entraînement. Une fois changées, avant de sortir du gymnase, les deux sœurs au teint cuivré enfilent un hijab et une chemise longue sur leurs jeans. Rien de plus, pas d’abaya.

Un père, milicien en survêtement

Sortie dans la rue. Retour à la réalité. D’immenses panneaux font la promotion de milices chiites. Sur l’un d’eux, un combattant, la tête couverte de vert émeraude – couleur de l’islam –, affronte seul une armée indistincte brandissant des drapeaux américains, britanniques et israéliens. Un peu partout, le visage agrandi de Moqtada al-Sadr flotte sur des drapeaux – l’œil torve mais les traits étonnamment poupins sous l’inévitable turban noir.

La famille Salem habite une maison de briquettes nues écrasée entre deux autres masures dans une rue de terre battue. Deux étages, un toit-terrasse. Des colombes qui roucoulent dans leur cage. Les filles regagnent leur chambre, au premier. Au mur, un ours en peluche géant rapporté d’une compétition à Doha. Et l’inévitable portrait de l’imam Hussein, stylisé, beau et tragique, les yeux fardés de khôl rivés à jamais sur l’écran plat qui, en face, diffuse des clips dignes de MTV – version monde arabe – que Hadeel regarde passionnément.

Et puis, dans deux boîtes, il y a les nombreuses médailles. Le père des deux sœurs fouille parmi les rubans, exhibe les récompenses. Salem Ne’am, grand et maigre, la cinquantaine bien tassée, ne pourrait pas être plus fier de ses filles. Lui-même adore le sport, il a été entraîneur de football, continue de s’habiller en survêtement, suit passionnément les matches – la question classique ici, Real ou Barça, est rapidement soulevée.

Mais Salem Ne’am, à l’image de l’Irak, est pétri de contrastes. Il est également membre des milices chiites Hachd al-Chaabi, plus connues pour leurs idées conservatrices que pour leur soutien au sport féminin. En 2014, il a même pris les armes pour se battre contre l’EI qui approchait dangereusement de Bagdad, raconte-t-il simplement, assis par terre dans le salon où son fils cadet sert le thé.

La décoration elle-même est à l’image des nuances de la société irakienne: la pièce est tapissée de photos de football et de Huda en compétition. Et, collé sur la porte du frigo, Moqtada al-Sadr, en version sticker, observe la championne d’un œil sombre. (TDG)