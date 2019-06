Mohamed Morsi a été enterré au Caire

L'ancien président égyptien islamiste Mohamed Morsi a été enterré mardi au Caire en toute discrétion. Il s'était effondré la veille au tribunal, après environ six ans de détention.

Des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International ont demandé une enquête sur la mort de Mohamed Morsi, 67 ans, emprisonné par les autorités depuis sa destitution en juillet 2013 par Abdel Fattah al-Sissi, chef de l'armée à l'époque et actuellement président d'Egypte.

Here’s what we said TWO years ago about #Egypt Pres #Morsy cruel and inhumane imprisonment (on trumped up BS charges), solitary confinement, deprived of family visits and medical care. Nothing improved. Predictable outcome of govt’s criminal negligence. https://t.co/TEm2mEEBPK