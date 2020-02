Le ministre des Finances Sajid Javid démissionne

Le ministre britannique des Finances Sajid Javid, l'un des poids lourds du gouvernement de Boris Johnson, a démissionné jeudi lors du premier remaniement depuis le Brexit, a annoncé son porte-parole. Il est remplacé par le secrétaire en chef du Trésor Rishi Sunak, a annoncé Downing street.

The Rt Hon Rishi Sunak MP @RishiSunak has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury pic.twitter.com/OTYOkujnbo — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020

Cette démission, une surprise de taille dans un remaniement qui s'annonçait cosmétique, intervient à un mois de la présentation du budget, le premier depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier.

Selon une source proche de M. Javid, le chef du gouvernement Boris Johnson a exigé que son ministre des Finances congédie tous ses conseillers spéciaux pour les remplacer par ceux de Downing Street. M. Javid a estimé qu'«aucun ministre qui se respecte n'accepterait de telles conditions» et a choisi de présenter sa démission, a souligné cette source.

BREAKING: Sajid Javid has quit as Chancellor.

Suggestion is that Boris Johnson asked him to sack all his advisors - but he refused.

Dominic Cummings has had Treasury aides in his sights since the start. — Pippa Crerar (@PippaCrerar) February 13, 2020

Fils d'un chauffeur de bus pakistanais

Agé de 50 ans, Sajid Javid est un ancien banquier passé à la politique. Fils d'un chauffeur de bus pakistanais, il a occupé le poste de ministre de l'Intérieur avant d'être nommé chancelier de l'Echiquier en juillet, quand Boris Johnson a pris la tête du gouvernement.

Après sa victoire aux législatives du 12 décembre, le chef du gouvernement conservateur avait préféré attendre que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avant de procéder à un remaniement. Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a quant à lui été reconduit à son poste.

En revanche, le secrétaire d'Etat chargé de l'Irlande du Nord Julian Smith a été remercié. Il avait pourtant réussi à remettre en ordre de marche les institutions politiques nord-irlandaises après trois ans de blocage entre les deux principaux partis, unionistes du DUP et républicains du Sinn Fein, qui s'y partagent le pouvoir.

Serving the people of Northern Ireland has been the biggest privilege. I am extremely grateful to @BorisJohnson for giving me the chance to serve this amazing part of our country. The warmth & support from people across NI has been incredible. Thank you so much. — Julian Smith MP (@JulianSmithUK) February 13, 2020

Le Premier ministre irlandais sortant Leo Varadkar a de son côté souligné que Julian Smith avait, en huit mois à son poste, contribué à restaurer les institution politique en Irlande du Nord, à conclure un accord de Brexit empêchant le retour d'une frontière physique sur l'île et à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. «Vous êtes l'un des meilleurs hommes politiques britanniques de votre époque. Merci», a-t-il tweeté.

In 8 months as Secretary of State, Julian you helped to restore powersharing in Stormont, secured an agreement with us to avoid a hard border, plus marriage equality. You are one of Britain’s finest politicians of our time. Thank you https://t.co/sm2QHFvUtu — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) February 13, 2020

