Mini séisme à Constance, près de la Suisse

Un tremblement de terre a été enregistré dans la nuit de lundi à mardi à la frontière germano-suisse. La secousse, d'une magnitude de 3,7, s'est produite à 01h17 à environ 10 kilomètres au nord-ouest de Constance en Allemagne.

Ce tremblement de terre a pu être «légèrement ressenti» sur une zone étendue, a annoncé le Service sismologique suisse (SED) à l'EPF de Zurich. En règle générale, on ne s'attend pas à des dégâts pour un séisme de cette magnitude.

Quelque 700 tremblements de terre ont été enregistrés en Suisse depuis le début de l'année 2019, détaille le site internet du SED. La plupart avaient une magnitude inférieure à 2,5, valeur à partir de laquelle les séismes sont ressentis par la population.

En 2018, plus de 900 séismes ont été enregistrés en Suisse et seuls 25 d'entre eux avaient une magnitude de 2,5 ou plus, avait indiqué le SED en janvier. Sur la durée, toutes les régions de Suisse subissent des séismes, avait-il aussi précisé. Par ailleurs, un séisme de magnitude 6 ou plus, avec de lourdes conséquences, ne se produit que tous les 50 à 150 ans sur le territoire helvétique. (ats/nxp)