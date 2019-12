Mines de cobalt: plainte contre Apple et Google

Une organisation de défense des droits de l'Homme accuse Apple, Microsoft, Tesla, la maison mère de Google et Dell de profiter du travail d'enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Elle a lancé une action collective à leur encontre.

La plainte a été déposée dimanche par International Rights Advocates (IRA) devant un tribunal de Washington; au nom de 14 victimes non identifiées, des membres de familles d'enfants tués dans l'effondrement de tunnels ou de murs, ou des enfants mutilés dans les mêmes circonstances.

Le cobalt est un métal rare, crucial pour la fabrication des batteries de téléphones portables et des véhicules électriques. Mais les conditions d'extraction et de commercialisation en RDC, premier producteur mondial, sont vivement contestées.

«L'explosion du secteur des technologies a conduit à une explosion de la demande en cobalt», explique IRA dans un communiqué. Or le cobalt est «exploité en RDC selon des conditions dignes de l'Âge de pierre, extrêmement dangereuses, par des enfants qui sont payés un ou deux dollars par jour pour fournir le cobalt servant aux onéreux gadgets fabriqués par certaines des plus riches entreprises au monde», poursuit l'association.

D'autres groupes en ligne de mire

Selon la plainte, les entreprises poursuivies sont tout à fait au courant des conditions dans lesquelles le cobalt est extrait. «Si les enjeux n'étaient pas aussi graves», il serait «tentant de rire» des mesures dérisoires qu'elles ont proposées pour y remédier, est-il écrit dans le document.

L'association pense ajouter d'autres groupes à la liste.

La RDC, qui regorge de ressources minières, reste l'un des pays les moins développés au monde. Et la richesse du sous-sol contribue à alimenter les conflits armés qui déchirent depuis plus de 20 ans l'Est du pays. (ats/nxp)