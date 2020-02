Plus d'un milliard d'euros pour aider l'Albanie

La conférence internationale des donateurs organisée lundi à Bruxelles a permis de lever 1,15 milliard d'euros (environ 1,22 milliards de francs) pour aider l'Albanie, a annoncé la présidente de la Commission européenne. Cela doit permettre de réparer les dégâts provoqués par le séisme de fin novembre.

«Bonne nouvelle pour la population d'Albanie: nous avons surpassé notre objectif pour la reconstruction de l'Albanie et atteint un total de 1,15 milliard d'euros, dont 400 millions en contributions européennes», a tweeté Ursula von der Leyen. Ces contributions sont celles de la Commission, des Etats membres et de la Banque européenne d'investissement (BEI).

