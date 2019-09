Mike Pence: «Nous sommes prêts à riposter»

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo part mardi pour l'Arabie saoudite pour évoquer la réponse des Etats-Unis aux attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. Selon Washington, celles-ci ont été lancées depuis l'Iran avec des missiles.

«Je vous le promets: nous sommes prêts», a lancé le vice-président américain Mike Pence dans un discours à Washington. «Nous sommes prêts à riposter et à défendre nos intérêts et nos alliés dans la région».

In the wake of this weekend’s unprovoked attack on several oil facilities in Saudi Arabia, I promise you: We’re ready. The US is prepared, we’re locked and loaded and we’re ready to defend our interests & our allies in the region. Make no mistake about it. https://t.co/THiXnlfxnz

Les Etats-Unis ont la certitude que les attaques contre deux importants sites pétroliers dans l'est de l'Arabie saoudite ont été menées depuis le sol iranien et que des missiles de croisière ont été utilisés, a indiqué un responsable américain.

Bien que l'attaque ait été revendiquée par les rebelles pro-iraniens houthis qui tirent, depuis le Yémen, régulièrement des missiles balistiques sur des cibles dans le sud de l'Arabie saoudite, avec une précision toute relative, les services de renseignements américains disposent d'éléments permettant de localiser l'origine des tirs, a précisé ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Dossier en préparation

L'administration américaine prépare un dossier pour prouver ses dires et convaincre la communauté internationale, notamment les Européens, à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, a-t-il ajouté.

Donald Trump lui-même s'est montré jusqu'ici moins catégorique, affirmant lundi attendre d'en avoir la certitude et vouloir se concerter avec Ryad sur toute éventuelle riposte. Mardi, Mike Pence a repris la formulation prudente de son supérieur. «Nos services de renseignements sont en train d'analyser les preuves à cet instant même», a expliqué le vice-président, précisant que Donald Trump déciderait de la suite à donner «dans les prochains jours».

Téhéran dément

Lundi, l'Arabie saoudite avait affirmé que les armes utilisées étaient de fabrication iranienne, mais le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdel Aziz ben Salmane, a déclaré mardi que son pays «ne savait pas qui est derrière» ces attaques.

L'Iran a rejeté comme «insensées» les accusations américaines à son égard. Les Etats-Unis «sont dans le déni» de la réalité lorsqu'ils accusent Téhéran d'être responsable des attaques, a de nouveau affirmé mardi sur Twitter le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif.

US is in denial if it thinks that Yemeni victims of 4.5 yrs of the worst war crimes wouldn't do all to strike back.



Perhaps it's embarrassed that $100s of blns of its arms didn't intercept Yemeni fire.



But blaming Iran won't change that.



Ending the war=only solution for all. pic.twitter.com/w1qUkdfw6M